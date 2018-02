TDC i milliard-fusion med underholdningsgigant

TDC fusionerer med MTG, Modern Times Group. Det skriver TDC i en fondsbørsmeddelelse torsdag.

- TDC Group indgår aftale om at kombinere MTG Nordic Entertainment og MTG Studios med TDC Group. Dermed skabes Europas første fuldt integrerede medie- og kommunikations-udbyder, lyder det i meddelelsen.

MTG er en international underholdnings- og broadcasting-virksomhed med aktiviteter, der spænder over fire kontinenter. Virksomheden tilbyder produkter inden for gratis-tv, betalings-tv, radio og indholdsproduktion.

Med sammensmeltningen mener TDC, at man vil kunne tilbyde kunderne endnu bedre løsninger.

- Derfor vil YouSee, Get, Viasat, TV3, Viaplay og adskillige andre velkendte brands blive kombineret til en ny medie- og kommunikationsvirksomhed. Kombinationen vil give den samlede virksomhed endnu stærkere innovationskraft og dermed muligheden for at tilbyde endnu mere attraktivt indhold samt den næste generation af underholdningsprodukter.

Mange kunder

Samlet vil de to selskaber have tre millioner tv-abonnenter Norden over og over ti millioner husstande, der har et produkt fra en af de dem.

TDC's administrerende direktør, Pernille Erenbjerg, vil fortsætte som administrerende direktør, mens MTG's Anders Jensen bliver vicekoncernchef.

TDC betaler 3,3 milliarder svenske kroner til MTG og 308 millioner TDC-aktier.