TDC ramt af nedbrud: Utrygge borgere blev opfordret til at ringe 112

En del borgere i Region Hovedstaden oplevede natten til lørdag, at de ikke kunne komme igennem eller deres samtale blev afbrudt, når de ringede til akuttelefonen 1813 eller 112.

Problemet skyldtes et nedbrud hos TDC.

'Problemet var værst i tidsrummet fra 02 til 04, men sektionsleder Martin Fjordholt i Region Hovedstadens Akutberedskab oplyser, at problemet sporadisk stadig kan opleves ved opkald til Akuttelefonen 1813, mens telefonen på alarmkald 1-1-2 nu fungerer normalt', skrev Region Hovedstaden lørdag formiddag i en pressemeddelelse, hvor utrygge borgere blev opfordret til at ringe 112, hvis de tænkte, at der var brug for ambulance.

TDC bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været problemer med transportnettet, men at alle problemer nu skulle være løst.

Samtidig beklager TDC's pressevagt nedbruddet over for alle, der har været berørt.

- Det er stærkt beklageligt, når der sker fejl, og særligt når nogen føler utryghed. Især i sådan en situation som denne, hvor den teknik, de har tillid til, den svigter dem, siger Nis Peder Kolby.

Han understreger, at det ikke altid er muligt at gardere sig mod tekniske fejl.

- Tekniske fejl opstår, og det vigtigste, vi kan gøre, er at rette op på dem, så de personer, der bruger teknikken, de kan føle sig trygge igen, siger pressevagten.