TDC ramt af stort nedbrud: Sådan får du dit net tilbage

TDC's tjenester har været ramt af en omfattende fejl. Problemet er dog løst, men du skal måske selv gøre noget for at få det til at virke

Kunder hos blandt andet Yousee, Telmore og TDC Erhverv har torsdag morgen været ramt af problemer landet over.

Det bekræfter TDC over for Ekstra Bladet.

Mange kunder hos blandt andet Yousee har da også bestormet virksomhedens Facebook-side om problemerne, som har ramt vidt og bredt landet over.

- Vi har haft en systemfejl mellem klokken 4 og 6 her til morgen, og det har påvirket vores internetservices. Og den har vi sådan set fået rettet nu, siger Niels Nørgaard, der er kommunikationsrådgiver hos TDC, til Ekstra Bladet.

Selvom fejlen er rettet, kan flere kunder dog stadig opleve problemer.

- Hvis folk har forsøgt at komme på nettet i den periode, hvor vi har været nede, har deres udstyr indlæst en fejlmeddelelse, som det så ligger og genindlæser nu, hvis de prøver at komme på. Så det, man skal gøre, hvis man stadig ikke kan få adgang, er simpelthen at genstarte sit udstyr, altså modem, router eller telefon, siger han.

Han forsikrer dog, at udstyret vil komme til at virke på et tidspunkt, selvom man ikke gør det, men at det hurtigste er at genstarte udstyret.

TDC har ikke overblik over, hvor mange kunder, der er blevet ramt af fejlen, men det har altså ramt flere af TDC brands.

Nedbruddet betyder også, at yousee.dk i skrivende stund fortsat ikke virker.