TDC skifter navn

De fleste danskere kender TDC, men nu skal vi vænne os til at kalde det noget andet.

Det skriver Dansk Markedsføring.

På en intern lancering præsenterede vice president og head of marketing, Mikkel Lind, og administrerende direktør, Andreas Pfisterer, det nye navn

For at nå frem til TDC NET har virksomheden brugt fire bureauer, der har lavet analyser, fokusgrupper, workshops og talrige interviews for at nå frem til de tre ekstra bogstaver.

- Vi endte med TDC NET efter at have haft over 3.000 forskellige navne oppe at vende, siger Mikkel Lind til Dansk Markedsføring.

Foruden det nye navn har TDC NET også fået et nyt logo, der kan ses her.

Ifølge TDC sker navneskiftet fra dags dato.

TDC har de seneste måneder været offer for massiv kritik, hvor både YouSee og Fullrate har fået hug. Tv-krigen med Discovery Networks har betydet, at de to tv-udbyderens kunder ikke længere kan se Kanal 5, 6'eren, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science.

Og det har affødt massiv kritik.