TDC: Vi har løst problemerne

Det skulle igen være muligt at ringe til 112 over hele landet, oplyser TDC

Problemer på 2G- og 3G-netværket hos TDC er torsdag eftermiddag løst, så borgere over hele landet igen kan ringe på netværket - herunder 112.

Det skriver TDC i en pressemeddelelse.

Der kan fortsat være problemer med 2G- og 3G-mobildata på Sjælland, Øerne og Bornholm.

Nedbruddet ramte torsdag formiddag mobilnetværket på Fyn, Sjælland, Bornholm og Øerne. Ved middagstid var problemerne imidlertid afhjulpet på Fyn og i Nordsjælland.

Kunder, som benytter fastnet- og 4G-mobiltelefoni, var ikke berørt.

Det er ikke første gang, at Region Syddanmark oplever problemer med TDC's netværk, påpeger koncerndirektør Kurt Espersen.

- Det er fire til fem gange inden for de seneste fire måneder, at vi har oplevet, at vores vigtigste kommunikationskanal forsvinder.

- Det er vores vigtigste redskab til, at patienter kan komme i kontakt med os og holde vores interne kommunikationsmidler i gang, så vi kan sende medarbejdere derhen, hvor der er behov for det, siger han.

Koncerndirektøren påpeger, at det er sygehusene, der er værst ramt. Senere på ugen skal regionen holde et møde med TDC, hvor sagen skal drøftes.

Region Hovedstadens Akutberedskab og Rigspolitiet advarede borgerne på Twitter.

De anbefaler, at når man er uden dækning, bør man finde en fastnettelefon og bruge den, hvis man har behov for at ringe 112 eller 114.