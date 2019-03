TDC vrager kinesisk gigant

TDC har valgt at samarbejde med svenske Ericsson i stedet for kinesiske Huawei om 5G-netværk

Danmarks nye 5G-netværk bliver ikke til i samarbejde med kinesiske Huawei, som ellers er førende på området.

Det oplyser TDC i en pressemeddelelse, hvor de annoncerer et samarbejde med Ericsson. Det nye, hurtigere mobilnetværk forventes at blive afprøvet allerede denne sommer.

- Med 5G tages et kvantespring på kapacitet, internethastighed og intelligente forbindelser. Med andre ord vil 5G være startskuddet til en ny epoke for den digitale økonomi, Allison Kirkby, koncernchef og administrerende direktør for TDC Group.

Og den nye epoke bliver altså skudt i gang uden hjælp fra den kinesiske teknologi-gigant Huawei. Det kinesiske firma er førende på området, men det gav dem altså ikke en plads i TDCss hjerte.

Spionage

Beslutningen kommer i kølvandet på en heftig debat om spionage. Kritikere af Huawei mener nemlig, at firmaet kan blive presset af den kinesiske regering til at spionere på dets brugere.

Danmarks forsvarsminister, Claus Hjorth Frederiksen (V), har udtrykt frygt for kinesisk adgang til vestlig infrastruktur, ligesom der også har været debat i USA om at lade Huawei stå for 5G-netværket.

TDC har heller ikke været døve overfor debatten. Det fortæller TDCs direktør til Berlingske.

- Vi har samarbejdet med Ericsson siden 1990erne og skal med 5G sikre en ny æra for Danmark, hvor både by og land kommer med. Naturligvis er vi ikke blinde for politikeres og myndigheders bekymring i debatten om Huawei, for vi har altid haft en tæt dialog med myndighederne, da TDC driver kritisk, national infrastruktur, siger Allison Kirkby.