TDC's danske ejere om udskældt partner: Vi betaler dansk skat

Australske Macquarie, der bliver kritiseret for at bruge tvivlsomme skattefiduser, blev tidligere i år medejere af TDC sammen med pensionskasserne ATP, PFA og PKA.

Macquarie ejer sine TDC-aktier via et snørklet net af selskaber i Luxembourg og England. Her kan du se et overblik over, hvordan TDC-ejerskabet er fordelt:

* DK Telekommunikation:

TDC er ejet via selskabet DK Telekommunikation, som de fire medlemmer af købskonsortiet deler imellem sig.

Pensionskasserne ATP, PKA og PFA ejer hver 16,7 procent, mens Macquarie ejer 50 procent.

Det sker via det helejede selskab DKT Finance, der igen ejer DKT Holding. Begge registreret i Danmark.

* Pensionskassernes ejerskab af DKT Holding ligger alle i selskaber med hjemsted i Danmark.

* Macquaries andel på 50 procent er ejet af DKTUK med hjemsted i London. DKTUK hører under selskabet MIRACo.

- MIRACo er ejet af LMIF DCI Investments (LMIF Holdco) med 14 procent og DCI Holding baseret i Luxembourg med 86 procent.

- DCI Investments er ejet af MEIF 5 Luxembourg C, der ligeledes har base i Luxembourg.

- MEIF 5 Luxembourg C er ejet af MEIF 5 Luxembourg B baseret i Luxembourg.

- MEIF 5 Luxembourg B er ejet af MEIF 5 Luxembourg A - baseret i Luxembourg - og Macquarie Infrastructure and Real Assets Investments, baseret i London.

- MEIF 5 Luxembourg A er ejet af Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp (MEIF 5 SCSp) og Macquarie Infrastrucure Fund 5 LP i henholdsvis Luxembourg og London.

- MEIF 5 SCSp er kontrolleret af MEIF 5 Lux GP, der er 100 procent ejet af Macquarie Group Limited.

- MEIF 5 LP er kørt gennem MEIF 5 Guernsey med base på Guernsey.

- LMIF Holdco (Se syv afsnit oppe) er ejet af Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund, der er stiftet på Jersey.

- Det er kontrolleret af Lombard Odier Infrastructure Fund GP, der har hovedsæde på Guernsey.

Kilde: Dokumenter fra konsortiet.