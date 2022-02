Tech-dronning sletter sine spor

Forsvinder som dug for solen: Falske påstande om stjerneskuddet på den danske iværksætterhimmel Sahra-Josephine Hjorth fjernes nu fra internettet

Oprydningsarbejdet er for alvor sat i gang.

Direktør og medstifter af 'det nye Google' Sahra-Josephine Hjorth er nemlig i fuld sving med at slette sine offentlige usandheder, efter Ekstra Bladet har afsløret, at hun slet ikke har den ph.d., som hun ellers har turneret med.

Alt fra hendes falske akademiske titel til store virksomheder, som næstformanden i DI Digital hævder at have arbejdet sammen med, bliver fjernet fra forskellige databaser og hjemmesider.

Ny investors dobbeltrolle

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at en rosende udtalelse fra Copenhagen Business School (CBS) i noget af Canopylabs investor-materiale i virkeligheden kom fra en privat investor i selskabet.

Men det er ikke den eneste investor, der suspekt har hjulpet Canopylab på vej.

Sahra-Josephine Hjort har nemlig fremgået som 'ekspert' på Singularity University, der er et slags onlineuniversitet.

Men ikke nok med, at hun har været på listen over eksperter, har Canopylab-stifteren stået som 'Dr. Sahra-Josephine Hjorth' - en titel man bruger på engelsk, når man har en ph.d.

Sahra-Josephine Hjorth lod sig i strid med sandheden præsentere som doktor i Singularity Universitys ekspertpanel. Den højeste akademiske titel i Danmark - men bruges i engelsktalende lande om ph.d.-graden, som hun heller ikke har.

Laila Pawlak, der er direktør i Singularity Nordic, har ikke ønsket at forklare, hvorfor Sahra-Josephine Hjorth præsenteres med en doktorgrad på deres hjemmeside.

Til gengæld er Laila Pawlak selv privat investor i Canopylab.

Ekstra Bladet har spurgt, om Pawlak har bidraget til den falske fortælling om Sahra-Josephine Hjorths ph.d., fordi hun selv er aktionær i selskabet, men det har hun ikke ønsket at svare på.

Dr. Sahra-Josephine Hjort er nu blevet fjernet. Screenshot

Sahra-Josephine Hjorth er nu blevet helt fjernet fra Singularitys hjemmeside, men Laila Pawlak vil ikke svare på hvornår.

Ifølge Pawlak er det dog Canopylab-stifteren, der selv har bedt om at få fjernet sit doktor-portræt på hjemmesiden.

Hvor blev Google af?

Crunchbase er en onlineplatform, hvor man kan finde informationer om virksomheder og virksomhedsledere i hele verden.

Her fremgik det tidligere, at Sahra-Josephine Hjorth har en ph.d., samt at hun har arbejdet sammen med store virksomheder som Google og Samsung.

Men efter Ekstra Bladets afsløringer er både hendes ph.d.-titel fjernet, og det samme er alle de store virksomheder som Google, Samsung, IBM og Telia, som hun påstår at have arbejdet med.

I øvrigt blev hendes ph.d. beskrevet som den første af sin slags, der havde medført 'banebrydende resultater'.

Altså den samme ph.d., der blev afvist af et ekspertpanel, inden hun overhovedet fik lov at forsvare den.

Den samme tekst, som før kunne findes på Crunchbase, er dog stadig tilgængelig i et dokument fra en konference i København, hun deltog i, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ph.d.-kaos i Aalborg

På Sahra-Josephines forskerside står hun dog stadig som ph.d.-studerende, selvom det er forkert. Screenshot

Aalborg Universitet oplyser til Ekstra Bladet, at man i starten af februar har fjernet et portræt om hende og hendes ph.d., da man fandt ud af, at hun ikke havde en ph.d. Portrættet har ligget på hjemmesiden siden 2018.

'AAU ph.d. blev gjort opmærksom på i forbindelse med en gennemgang af siden, at det fejlagtigt fremgik, at hun havde en ph.d.-grad,' oplyser Nina Schjoldager, kontraktchef på Aalborg Universitet.

Ganske opsigtsvækkende har det universitet, som har afvist hendes ph.d.-afhandling, altså ligesom flere andre været forvirret over Sahra-Josephine Hjorths akademiske meritter.

Forvirringen bliver ikke mindre af, at Aalborg Universitet nu siger, at det er en fejl at kalde hende ph.d.-studerende.

Det fremgår af en artikel på universitetets hjemmeside, da Sahra-Josephine Hjorth i januar blev udpeget til et lederkursus hos Obama Foundation.

'Vi har tidligere skrevet, at hun er ph.d.-studerende. Det er forkert, hun er tidligere ph.d.-studerende,' står der nu i artiklen.

Alligevel fremgår det af hendes forskningsprofil på universitetet, at hun er ph.d.-studerende. Men det er formel set forkert, oplyser Nina Schjoldager.

En betegnelse, som Sahra-Josephine Hjorth ellers bruger i stort omfang.

Nina Schjoldager forklarer, at når ens ph.d. afvises, så har man en kortere periode, hvor man kan genindlevere sin ph.d. Men det har Sahra-Josephine Hjorth ikke gjort. Ekstra Bladet har tidligere fået oplyst, at hun har meddelt universitetet, at hun vil forsøge at genindlevere sin ph.d. til sommer.

Sahra-Josephine Hjorth har ikke ønsket at stille op til interview, og hun har ikke svaret på en lang række spørgsmål fra Ekstra Bladet.