Tech-dronning tigger om corona-støtte midt i optur

Hun praler med 'stor vækst' og en 'fordobling af omsætningen' i 2020. Men samme år søgte næstformanden i DI Digital om statsstøtte for tabt omsætning og lønkompensation på grund af corona-pandemien.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af nye dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som sår alvorlig tvivl om succeshistorien udlagt af den angiveligt fremadstormende it-iværksætter Sahra-Josephine Hjorth.

Hun påstår, at hendes firma, Canopylab, oplevede enorm travlhed og en eksploderende omsætning, da covid-19 lukkede verden ned i marts 2020. Succesfortællingen har tiltrukket investorer, kapital og statslån for millioner til virksomheden, der angiveligt skal have en værdi på 6,5 milliarder kroner om få år.

Men aktindsigt i dokumenter fra Erhvervsstyrelsen viser, at den 36-årige direktør søgte om lønkompensation til hjemsendelse af sig selv og ægtefællen, medstifter Christian Skræm Juul Jensen, så snart støtte-ordningen blev indført i marts 2020.

Corona-støtten var målrettet virksomheder, som blev 'ekstraordinært hårdt ramt økonomisk' på grund af covid-19-pandemien.

Ringede personligt efter penge

Ifølge Erhvervsstyrelsen søgte Canopylab om covid-19-støtte til virksomheder i økonomisk krise i både foråret og efteråret 2020. Der blev både søgt om kompensation for tabt omsætning i virksomheden og om personlig lønkompensation til såvel direktør Sahra-Josephine Hjorth og medstifter Christian Skræm Juul Jensen.

I første omgang fra perioden 9. marts til 9. juli 2020. Allerede i april blev de første 278.000 kroner overført til selskabets bankkonto.

Igen i september søgte selskabet om covid-19-støtte til fire medarbejdere. Men myndighederne opdagede, at der i strid med reglerne var søgt lønkompensation til selskabets to hovedejere.

Sahra-Josephine Hjorth fortæller, at Canopylabs omsætning steg voldsomt under corona-nedlukningen. Men hun søgte om lønkompensation for både sig selv og ægtefællen, Christian Skræm Juul Jensen, allerede fra 9. marts 2020. Pr-foto

Derfor ringede Sahra-Josephine Hjorth 22. september til Erhvervsstyrelsen. Hun bad i stedet om at få corona-støtte efter reglerne om tabt omsætning i kriseramte firmaer. Det fremgår af e-mails fra Erhvervsstyrelsen.

’Efter telefonisk aftale d.d. fremsender jeg hermed en mail, hvori jeg beder dig bekræfte, at du ønsker at søge kompensation for omsætningstab,' skrev sagsbehandleren.

50 minutter senere svarede Sahra-Josephine Hjorth:

’Mange tak for en god samtale. Vi ønsker at søge for perioden 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Vi har søgt lønkompensation, men fik dette afvist grundet, at vi er ledere/ejere. Jeg ser frem til at høre hvordan vi kommer videre.'

Succes eller dyb krise?

Hvis Sahra-Josephine Hjorths påstande i offentligheden er sandfærdige, så havde Canopylab på netop dette tidspunkt - takket være corona-pandemien – ekstremt travlt. Årsagen var en enorm vækst og efterspørgsel på virksomhedens digitale læringsplatform.

Alene på et enkelt døgn i marts havde 27.000 lærere, ifølge næstformanden i DI Digital, angiveligt kimet virksomhedens hotline ned – og tusindvis af skoler i hele verden stod på venteliste for at få adgang til Canopylabs produkt, har hun forklaret til flere medier.

Alligevel indsendte ægteparret Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen 25. september 2020 dokumentation for et betydeligt corona-relateret omsætningstab i selskabet.

Samme dag overførte Erhvervsstyrelsen i alt 184.000 kroner i coronastøtte til ægteparrets nemkonti. Ifølge Canopylabs årsrapport for 2020 modtog selskabet i alt corona-støtte for 582.000 kroner.

Strafbart at lyve om corona-tab

Det er strafbart at søge corona-støtte på baggrund af urigtige eller vildledende oplysninger til myndighederne.

Canopylabs ansøgning om corona-støtte i efteråret 2020 sår dermed alvorlig tvivl om den succeshistorie, som blandt andre Dansk Industri fortæller om Canopylab. Ved udgangen af september 2020 havde Canopylab fået udbetalt knap 600.000 kroner i corona-støtte målrettet virksomheder i økonomisk krise.

Alligevel bragte Dansk Industris hjemmeside den efterfølgende måned en jubel-artikel om Canopylab med overskriften ’Corona skaber eksportsucces for digital undervisning’.

Hos mediet IT Watch kunne man kort efter læse, at Canopylab ’har oplevet stor vækst under coronapandemien’ – og i en stort opsat artikel hos Computerworld fremgår det, at selskabets omsætning blev fordoblet i 2020 under corona-pandemien, mens der regnes med en firedobling i 2021. Alene i pandemiens begyndelsen fik selskabet henvendelser fra over 3800 skoler, oplyste Sahra-Josephine Hjorth til Computerworld.

- Vi startede med at vinde en masse gymnasier i Afrika og Sydamerika, lød det – og selv de store universiteter i USA ville være kunder, forklarede Sahra-Josephine Hjorth til Computerworld.

På Anders Fogh Rasmussens foranledning blev Sahra-Josephine Hjorth i januar udpeget til Obama-fondens program for Europas fremtidige ledere.

Ekstra Bladet har gentagne gange forgæves forsøgt at få et interview med Sahra-Josephine Hjorth. Men vi har tidligere stillet dette skriftlige spørgsmål: Du har udtalt, at corona gav Canopylab et kæmpe boom, og folk stod i kø for at komme ind på platformen. Hvordan kan det så være, at Canopylab alligevel har fået corona-kompensation?

Sahra-Josephine Hjorth: 'Vi sendte nogle danske medarbejdere hjem i perioder, men måtte stadig betale deres lønninger.'

Men det svar forklarer altså ikke, hvorfor hun søgte om lønkompensation for sig selv og ægtefællen, som i fællesskab udgør firmaets øverste ledelse. Svaret forklarer heller ikke, hvorfor Canopylab søgte om dækning af omsætningstab i 2020, når virksomheden i regnskabet hævder, at have øget omsætningen med 3,2 millioner kroner sammenlignet med året før.

(Se også dokumenterne under faktaboksen)

Her fremgår det, at Sahra-Josephine Hjorth og samleveren Christian Skræm Juul Jensen søgte om lønkompensation for dem selv samt støtte for omsætningstab. Trods påstanden om kæmpe vækst i omsætning og efterspørgsel.

Mens der angiveligt var allermest travlt i Canopylab fik de to stiftere corona-støtte til kriseramte firmaer.

Her skriver Erhvervsstyrelsen, at pengene er målrettet selvstændige i økonomisk krise. Ifølge Dansk Industri oplevede virksomheden en kæmpe eksportsucces på netop dette tidspunkt.

Uddrag af Canopylabs årsrapport viser, at selskabet fik knap 582.000 i corona-støtte.

