Tech-dronningens vilde rablerier: Fifler med corona-tal

Det kræver en god fantasi, når man som iværksætter vil 'bygge det nye Google' og skal skaffe 100 millioner kroner fra investorer og offentlige pengekasser.

Men Canopylab-stifteren Sahra-Josephine Hjorth, der er næstformand for Dansk Industris it-, tele- og elektronikvirksomheder, har svært ved at holde styr på basale fakta, når hun beretter om epokegørende øjeblikke for sit firma.

Var der eksempelvis 27.000 eller 250 skolelærere, som ringede for at få adgang til Canopylabs digitale undervisnings-platform, da corona lukkede verden ned? Mindst et af tallene er løgn - og skal man stole på Dansk Industris hjemmeside, er de 250 tættest på sandheden.

I en debat med erhvervskvinden Stine Bosse og DR-værten Clement Kjersgaard fortæller Sahra-Josephine Hjorth, at hun kom med det sidste fly til Danmark, da coronakrisen ramte i marts 2020.

- Jeg stod op en morgen - først og fremmest skulle jeg lige ud af USA med det sidste fly, inden USA lukkede ned, hvor jeg havde været til en konference, og så stod vi op om morgenen - og så var der 27.000 lærere, der havde ringet til vores hotline. Vi er vant til at blive ringet op af 13 mennesker om dagen. Så 27.000 der vil høre, hvordan de kan bruge vores platform til digital undervisning. Det var en smule overvældende, forklarede hun i september 2021.

På Canopylabs hjemmeside fremgår der i øvrigt ikke noget telefonnummer - og derfor heller ingen hotline til nye kunder.

Der var heller ingen nogen hotline på deres hjemmeside i foråret 2020, hvor Sahra-Josephine Hjorth ellers har fortalt, at 27.000 ringede.

Helt andet tal

I en artikel på Dansk Industris hjemmeside om coronanedlukningen fra oktober 2020 oplyser hun da også et helt andet tal.

- Vi vågnede op til 250 henvendelser. Vi plejer at have lidt over ti. Det glemmer jeg aldrig, forklarer hun i artiklen, som også er bragt i magasinet DI Business. I denne iværksættervideo gentager Sahra-Josephine Hjorth, at Conopylab fik 250 henvendelser.

Sådan berrettede DI's digitale næstformand i Dansk Industris magasin. I debatten med Stine Bosse og Clement Kjersgaard voksede de 250 natlige lærerhenvendelser til ekstreme 27.000.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar på en række spørgsmål fra Sahra-Josephine Hjorth. Hendes mand og Canopylab-medstifter, Christian Skræm Juul Jensen, vil heller ikke svare på spørgsmål, når Ekstra Bladet har mødt ham på firmaadressen.

Flere mystiske historier

Foto: Marius Renner/Ritzau Scanpix

Den vilde påstand om 27.000 telefonopkald til Canopylabs hotline på få timer er ikke den eneste gang, hvor Sahra-Josephine Hjorth fortæller modstridende fakta om den samme begivenhed. Herunder kan du læse andre eksempler.

Men blot få måneder efter den opsigtsvækkende udtalelse blev hun - på Anders Fogh Rasmussens foranledning - valgt til at deltage i Obama-fondens program for fremtidens europæiske ledere.

Men eksempelvis kunne Ekstra Bladet for nylig afsløre, at Sahra-Josephine Hjorth ikke har den ph.d.-grad, som hun ellers har brystet sig af.

Hendes afhandling og forskning ved Aalborg Universitet blev i 2018 afvist af de tre eksperter i bedømmelsesudvalget. Hun har derfor heller aldrig gennemført et ph.d.-forsvar. Den offentlige fortælling om Canopylab er ellers, at stifteren er en eftertragtet forsker - og at virksomheden bygger på hendes banebrydende forskningsresultater.

Målet for Canopylab er at blive 6,5 milliarder kroner værd på ganske få år. Et skridt på vejen skulle ifølge Sahra-Josephine Hjorth have været en kapitalindsprøjtning på 100 millioner kroner inden udgangen af 2021, hvilket dog ikke lykkedes.

Mystiske historier

Dr. Sahra-Josephine Hjorth i Singularity Universitys ekspertpanel. Direktøren for Singularity Nordic kender Canopylab-stifteren privat og er selv investor i firmaet.

Canopylab-stifteren Sahra-Josephine Hjorth har som bekendt i strid med sandheden udstyret sig selv med forskertitlen ph.d. - og har i officielle sammenhænge ladet sig præsentere med den falske akademiske grad.

Men også når det gælder tilsyneladende ubetydelige fakta, føler hun behov for at ændre på sandheden.

Beirut eller Bali?

Eksempelvis når hun fortæller, hvordan hun og ægtefællen, Christian Skræm Juul Jensen, stiftede firmaet.

I et interview med mediet Pov International beretter hun i januar 2019 om en dramatisk rejse hjem fra Beirut over Tyrkiet, hvor hun næsten blev smidt af flyet, fordi hun var gravid - men blev reddet af et hjerteanfald hos passageren på sædet foran. På rejsen fra Beirut fik hun idéen til det, som i august 2015 skulle blive til Canopylab.

Da hun kom hjem til Danmark om aftenen, præsenterede hun idéen for sin kæreste. Næste morgen købte han nogle programmer på nettet for 45 dollars. Efter to dage havde han lavet den digitale platform, som Canopylab stadig arbejder ud fra. En ny techvirksomhed var født.

Men i en CBS-video fra 2017, som skulle lokke investorer til firmaet, fortalte hun, at det var under et ophold i Australien, at hun fik idéen til at bygge en læringsplatform.

- Jeg så, der var et stort forretningspotentiale. Det var under en ferie på Bali, at vi startede med at bygge den første platform. Vi fik det op at køre på under en uge, siger hun i videoen.

Stort hus eller lille lejlighed?

Udviklede Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen deres it-platform på Bali eller i Danmark? Og boede de i stort hus eller lejlighed? PR-foto: Canopylab

I interview har Sahra-Josephine Hjorth understreget, at ægteparret ikke har planer om at sælge hele deres andel af virksomheden, når den store kapitalindsprøjtning på 100 millioner kroner en dag gør parret stenrige.

- Vi har aldrig bygget det på grund af pengene, vi havde penge i forvejen ... Før vi stiftede firmaet, havde vi en karriere bag os. Vi havde en dyr bil og et stort hus, har hun sagt.

Parret boede dog i en lejlighed på Amager, da de stiftede firmaet i 2015 - og havde ifølge de officielle registre aldrig ejet et hus i Danmark.

Den eksklusive lejlighed i Filmbyen købte parret i 2016 kort efter, en stribe danske såkaldte Business Angels investerede i firmaet.

Sommerhuset i Sæby blev købt i 2018. Få måneder før havde en investor skudt yderligere 3,6 millioner kroner ind i Canopylab - og Vækstfonden havde nogenlunde samtidig tid ydet et lån på to millioner kroner.

Samme år havde Sahra-Josephine Hjorth og familien store planer.

- Jeg forestiller mig, at vi flytter til USA inden for de næste 24 måneder … Jeg skal være der, hvor jeg repræsenterer firmaet bedst - og det bliver nok USA, sagde hun i foråret 2018 til Børsen.