Tech-dronnings skumle plan: Ville udskifte kritiske eksperter

Næstformand i DI Digital og fremadstormende iværksætter, Sahra-Josephine Hjorth, var svært utilfreds, da bedømmelsesudvalget i 2018 afviste hendes ph.d.-afhandling, inden hun fik lov at forsvare den.

Faktisk var hun så utilfreds, at hun efterfølgende konspirerede med sin ph.d.-vejleder om en 'taktik' og en 'skør idé', som kunne få udskiftet eksperterne, der afviste hendes afhandling.

Det viser en dokumenter fra Aalborg Universitet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, har Sahra-Josephine Hjorth brystet sig af en falsk ph.d.-titel og hævdet, at idéen til hendes virksomhed Canopylab stammer fra hendes banebrydende forskning i 'læring'. Den forskning blev dog hældt fuldstændigt ned af brættet af et ekspertpanel tilbage i 2018.

Afhandling skulle omskrives

I den skriftlige bedømmelse blev Sahra-Josephine Hjorth direkte anbefalet at pille hele det såkaldte banebrydende afsnit om 'læring' ud, hvis afhandlingen skulle genindleveres til ny bedømmelse.

Afhandlingen er dog aldrig blevet genindleveret, selvom hun gang på gang har aftalt en ny indleveringsdato med Aalborg Universitet.

Men i stedet for at skrive afhandlingen om, så brugte Sahra-Josephine Hjorth og hendes vejleder, professor Martin Bak Jørgensen, blandt andet tid på at drøfte planer for, hvordan en eller flere af de to eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget kunne blive udskiftet med mindst en person, som de begge kendte i forvejen.

Eksempelvis skrev Sahra-Josephine Hjorth i en mail til sin vejleder 6. august 2019:

'Jeg er ved at arbejde med sidste del af min ph.d. og fik en skør ide. Kan vi ikke få lavet om på panelet? Mit drømmescenarie er, at vi får Randi med ind, og at vi skifter kvinden og manden, der ikke er Susi.'

Susi Meret er lektor ved Aalborg Universitet, mens bedømmelsesudvalgets to eksterne medlemmer var mandlige forskere fra hhv. SDU og et græsk universitet.

Professor Martin Bak Jørgensen fortæller, at det var Sahra-Josephine Hjorth, der ville have udvalget udskiftet. Foto: AAU

Foreslår taktisk fidus

Vejlederen spillede med på ideen dagen efter:

'Jeg har også tænkt tanken tidligere... jeg kan prøve at undersøge det. Udvalget består pt. af Susi og to mænd. Selv hvis udvalget blev udskiftet, ville der stadig skulle et andet mandligt medlem ind... Jeg ville virkelig ønske, at Randi havde sagt ja, da jeg spurgte. Så havde ham Anders (Michael Nebeling Petersen fra SDU) ikke været med. Jeg følger op og vender tilbage svarer han på mail.'

Sahra-Josephine Hjorth fandt i mellemtiden på en smart fidus - og foreslog:

'Kunne man forestille sig en taktik, hvor du Martin tager kontakt, og siger den bliver genindleveret nu her… Men skriver det på en måde, hvor vi næsten inviterer dem til at sige nej. Så kan det være, at blot en af mændene hopper fra'.

Trods Sahra-Josephine Hjorths udspekulerede taktik, så lykkedes det dog ikke for professor Martin Bak Jørgensen at få udskiftet de uafhængige eksperter med den mere medgørlige 'Randi'.

Ville bruge vennetjeneste

Ifølge den 155 sider lange aktindsigt, så optræder professor Martin Bak Jørgensen ofte mere som personlig assistent for Sahra-Josephine Hjorth end som akademisk vejleder på et forskningsprojekt.

Han tilbyder blandt andet at hjælpe med at få afhandlingen skrevet om, og han tilbyder også at udløse en vennetjeneste for at hjælpe sin ph.d.-studerende med arbejdet.

Ifølge Canobylabs hjemmeside sidder Martin Bak Jørgensen i selskabets advisory board.

I februar meddelte Sahra-Josephine Hjorth til Aalborg Universitet, at hun til sommer - ni år efter start - vil genindlevere sin afhandling.

Martin Bak Jørgensen har ikke ønsket at stille op til interview.

Han oplyser i en sms til Ekstra Bladet, at han ikke var uenig i bedømmelsen fra udvalget, og at det var Sahra-Josephine Hjorth, der ønskede at udskiftet udvalget, men at han som vejleder sendte anmodningen videre. Han fortæller yderligere, at han ikke var overrasket over, at anmodningen om udskiftning blev afvist.

Sahra Josephine Hjorth har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål, men hun oplyser i en mail, at hun fortsætter samarbejdet med Aalborg Universitet.

