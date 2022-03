Tech-dronnings vejleder fik 20 millioner i klemme

Mail-tråd afslører: Aalborg-professor havde økonomiske interesser i at hjælpe Canopylab-stifter Sahra-Josephine Hjorth med at få tildelt den ph.d.-titel, som et uvildigt ekspert-panel havde afvist

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan stifteren af Canopylab, Sahra-Josephine Hjorth, var så utilfreds med afvisningen af hendes ph.d.-afhandling, at hun konspirerede med sin vejleder om at få udskiftet bedømmelsesudvalget.

Men Sahra-Josephine Hjorths utilfredshed med sit ph.d.-forløb startede dog allerede med hendes første vejleder, afslører hendes mails med Aalborg Universitet.

Her fremgår det, at hun oprindeligt havde en erfaren kvindelig professor som ph.d.-vejleder, men at hun gennem klager og en trussel fik erstattet hende med den yngre professor Martin Bak Jørgensen - der ifølge Canopylabs hjemmeside sidder i deres advisory board.

Han havde dog betydelige personlige økonomiske interesser i, at den svage ph.d.-afhandling blev godkendt. Det viser en aktindsigt fra Aalborg Universitet.

'Det rammer også mig'

Afvisningen af Sahra-Josephine Hjorths ph.d. havde nemlig en økonomisk betydning for Martin Bak Jørgensens fremtidige forskning.

Han mistede muligheden for at få forskningsmidler for 15 millioner kroner - og yderligere 4,5 millioner kroner kom i fare, skriver han i en mail, efter ph.d-afhandlingen blev afvist.

'Jeg er vildt ærgerlig over det... Det rammer også mig selv. Jeg har en ansøgning på 4,5 millioner inde ved forskningsrådet, og det her er jo ikke just meriterende… (jeg) må også opgive at søge et ERC grant her til februar om 2 millioner euro (15 millioner kroner), da det er et krav at have vejledt en gennemført ph.d.,' skriver professoren i mailen 13. oktober 2018.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, var professoren yderst hjælpsom i forsøget på at få udskiftet de uafhængige dele af bedømmelsesudvalget. Her blev han både præsenteret for en 'taktik' og en 'skør idé' af Sahra-Josephine Hjorth, som han spillede med på.

Han tilbød derudover tech-iværksætteren at tage en vennetjeneste i brug og hjælpe hende med at skrive afhandlingen om, fremgår det af mails mellem de to.

Afviser økonomiske interesser

Martin Bak Jørgensen har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet oplyser han i en sms til Ekstra Bladet, at han ikke var uenig i bedømmelsen fra udvalget, og at det var Sahra-Josephine Hjorth, der ønskede at udskiftet udvalget, men at han som vejleder sendte anmodningen videre. Han fortæller yderligere, at han ikke var overrasket over, at anmodningen om udskiftning blev afvist.

Derudover afviser professor Martin Bak Jørgensen, at han havde økonomiske interesser i, at Sahra-Josephine Hjorths ph.d. blev godkendt - og dermed også substansen i sit eget mailsvar.

'Jeg har ikke og har ikke haft økonomiske interesser i at afhandling kom igennem og er ikke økonomisk impliceret i noget som helst, der angår Sahra-Josephine Hjorth', skriver professoren i en sms.

Da Ekstra Bladet påpeger mailen fra 13. oktober 2018, forklarer Martin Bak Jørgensen sin interesse.

'Jeg ville da helst have en godkendt ph.d.-afhandling på mit cv i forbindelse med ansøgning om netop ph.d.- og postdoc-midler hos hhv. Danmarks Frie Forskningsfond og Det Europæiske Forskningsråd, men det var jo Sahras opgave at få den tilfredsstillende færdig. Jeg søgte også grants (legater) upåagtet,' skriver han i en sms.

