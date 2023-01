Tech-svindler forsøgte at flygte

Det er kommet frem, at den bedrageridømte tech-dronning Elizabeth Holmes havde intentioner om at rejse til Mexico kort efter hammeren faldt på hendes 11-årige fængselsdom

Det er nok de færreste, der vil vælge hotel tremmely over et flerstjernet hotel og kølige drinks i den mexicanske sol.

Det gad den tidligere tech-direktør Elizabeth Holmes tilsyneladende heller ikke, derfor bookede hun en envejsbillet til grænselandet med afgang i januar 2022.

Det skriver CNN.

Problemet er bare den dom på 11 års fængsel, der hænger over hovedet på hende. En dommen tech-dronningen fik tilbage i november for svindel og bedrageri med sin blodprøvevirksomhed Theranos.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Retstegning af den bedrageridømte Elizabeth Holmes på dagen, hvor hun fik 11 års fængsel. Foto: Vicki Behringer/Ritzau Scanpix

Holmes'-forsvarsadvokat har lagt vægt på, at hun ikke havde intentioner om at flygte fra landet. tværtimod blev billetten bestilt, da Holmes håbede på, at appelsagen gik hendes vej, og hun derfor kunne fejre sin sejr med en tur til Mexico.

Annonce:

Den forklaring har den amerikanske anklagemyndighed ikke så meget til overs for. Da de fandt ud af den planlagte flyrejse, begyndte anklagemyndigheden rettere at spekulere, om den anklagede ville flygte. Derfor pressede de på for, at starten på Holmes' afsoning skulle rykkes frem i kalenderen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det så ellers så lovende ud, da den unge Elizabeth Holmes bragede frem i techverdenen. Foto:Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

I stedet lægger den amerikanske anklagemyndighed vægt på, at de efter eget udsagn har været gavmilde og overbærende med Holmes, da det kom frem under retssagen, at den bedrageridømte var gravid. Derfor begynder hun først på at afsone sin dom her til slut april, efter hun har født.

Holmes' virksomhed Theranos slog sig først op på at kunne identificere en bred kam af sygdomme ved hjælp af en ny blodprøve-teknologi, virksomheden havde udviklet. Der senere sig at være snyd og humbug.