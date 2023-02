Tech-topchef stopper efter 25 år

Topchefen hos video-platformen YouTube, Susan Wojcicki, trækker sig efter ni år på posten og 25 år hos platformens ejer, Alphabet.

Det oplyser hun i et blogindlæg på YouTubes hjemmeside, skriver flere medier, herunder CNBC.

- Efter næsten 25 år har jeg i dag besluttet at træde tilbage fra min rolle som øverste chef for YouTube og begynde på et nyt kapitel, hvor jeg fokuserer på min familie, mit helbred og personlige projekter, som jeg brænder for, siger hun.

- Det er det rigtige tidspunkt, og jeg føler, at jeg kan træde tilbage, fordi vi har et fantastisk lederhold på plads hos YouTube, fortsætter hun.

Polsk-amerikanske Susan Wojcickitiltrådte stillingen som administrerende direktør i 2014. Hun vil fremadrettet forblive tilknyttet Alphabet som rådgiver, oplyser hun.

Susan Wojcicki sluttede sig til Google tilbage ved søgemaskinens helt spæde begyndelse.

Hun vil blive afløst af Neal Mohan, der er 'chief product officer' hos YouTube.

