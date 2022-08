Techdronning sendt til tvangsopløsning

Festen ser ud til at være forbi for den tidligere så roste iværksætter Sahra-Josephine Hjorth.

Hendes selskab Canopylab er i dag blevet sendt til tvangsopløsning, fordi direktør Sahra-Josephine Hjorth har ignoreret Erhvervsstyrelsens advarsel og ikke indsendt årsregnskab til myndighederne.

Det fremgår af CVR-registeret.

Ekstra Bladet kunne i slutningen af juli fortælle, at Sahra-Josephine Hjorth i første omgang ikke havde afleveret regnskabet til tiden.

Canopylab fik derfor et brev fra Erhvervsstyrelsen, hvori styrelsen advarede selskabet om, at det ville blive sendt til tvangsopløsning uden yderligere varsel, hvis ikke selskabet havde afleveret det lovpligtige årsregnskab senest 8. august.

Men heller ikke den deadline har Canopylab og den forhenværende næstformand i DI Digital overholdt. Fristen for indlevering af årsrapporten er nu overskredet med halvanden måned.

Annonce:

Derfor er selskabet, som Sahra-Josephine Hjorth selv har beskrevet som 'det nye Google', blevet sendt til tvangsopløsning ved Sø- og Handelsretten. Hun har også spået, at Canopylab ville være 6,5 milliarder kroner værd om få år.

Men nu skal Sø- og Handelsretten altså undersøge, om Canopylab er i stand til at betale de penge, som selskabet skylder - ellers går det konkurs. Tvangsopløsningen kan dog under visse omstændigheder afværges. Blandt andet hvis Canopylab søger genoptagelse og afleverer et revideret årsregnskab.

Fik millioner

Det er blandt andet Vækstfonden, der har millioner ude at svømme.

Hele seks millioner kroner har den statslige investeringsfond kastet efter Sahra-Josephine Hjorths selskab Canopylab, der står bag 'en innovativ elæringsplatform' - angiveligt baseret på kunstig intelligens og direktørens ph.d.-forskning på Aalborg Universitet.

I den senest aflagte årsrapport for regnskabsåret 2020 havde Canopylab et underskud på 3,9 millioner kroner og en gæld på 11,2 millioner kroner.

Annonce:

Siden stiftelsen i 2015 lignede det hele et sandt dansk iværksættereventyr, og Sahra-Josephine Hjorth og hendes mand og medstifter, Christian Skræm Juul Jensen, tiltrak sig penge og opmærksomhed fra en række prominente navne.

Formentlig fordi Sahra-Josephine Hjorth fik spalteplads og taletid i en lang række danske medier.

Uden kritiske spørgsmål charmerede hun alt og alle med eventyret om den lille virksomhed fra Hvidovre, der var blevet en kæmpe international succes i den voksende industri for elæring.

Med fortællingen om et selskab med en lang række kunder fra hele verden, der samtidig havde det som mission at gøre verden til et bedre sted ved at stille gratis uddannelse og kurser til rådighed for borgere i tredjeverdenslande, blev hun næstformand i DI Digital, hvor hun repræsenterede mere end 500 danske tech-virksomheder.

Da Obama var på besøg i København, var det Sahra-Josephine Hjorth, der tog imod ham på scenen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Den falske enhjørning

Private investorer, Vækstfonden, men også Innovationsfonden kastede millioner efter hende, og hendes selskab blev udråbt til at være et godt bud på den næste danske enhjørning - et selskab til en værdi af 6,5 milliarder kroner.

Annonce:

Et ambitiøst mål, som hun selv troede ville blive indfriet inden 2025.

Det hele kulminerede, da hun via Anders Fogh Rasmussens fond blev indstillet og i januar valgt til et prestigefyldt uddannelsesforløb under Obama Foundation og gik næsten samtlige danske medier rundt.

Med talegaverne i orden, en fantastisk fortælling og en god forretning tilsat sympatisk filantropi lå det i luften, at 'stjerneskuddet på den danske iværksætterhimmel' kunne blive en international repræsentant for dansk iværksætteri.

Men siden februar har Ekstra Bladet punkteret den succesfortælling og bragt en lang kritiske historier om ph.d.-fusk, luftige løfter og løgne i ansøgninger om offentlig støtte, regnskabsrod og vilde overdrivelser.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Annonce:

Senere bragte også henholdsvis Berlingske og Frihedsbrevet kritiske historier om Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab, der nu i stedet ligner et godt bud på dansk erhvervslivs næste luftkastel.

Gennem hele forløbet har Sahra-Josephine Hjorth stort set ikke anerkendt noget af kritikken, og hun er gået til modangreb på særligt Ekstra Bladet på sociale medier, mens de magtfulde personer og organisationer, der har båret hende frem, har ignoreret kritikken og forholdt sig tavs.

Dansk Industri har stadig ikke sagt et kvæk - og har beholdt hende i bestyrelsen for de danske virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. Anders Fogh Rasmussens fond var så ligeglade med afsløringerne, at man valgte Sahra-Josephine Hjorth til at tage imod Barack Obama på scenen, da han i juni måned var på besøg i København.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth.