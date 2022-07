Techdronning truet med tvangsopløsning

Den omstridte iværksætter og direktør for Canopylab, Sahra-Josephine Hjorth, har ikke afleveret selskabets regnskab til tiden.

Fristen for indsendelse af regnskabet var den 30. juni, men knap en måned efter fremgår selskabets årsrapport stadig ikke af CVR-registeret.

Allerede 9. juli fik Canopylab en rykker, hvor Erhvervsstyrelsen skriver, at selskabet inden 20. juli 2022 skulle indsende årsregnskabet for 2021, hvis man ville undgå at betale afgift for ikke at kunne overholde den officielle tidsfrist.

Men heller ikke den frist kunne Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab, som direktøren tidligere har spået ville blive 6,5 milliarder kroner værd om få år, overholde.

Derfor skal Canopylab og Sahra-Josephine Hjorth indsende årsregnskabet senest 8. august, hvis ikke det nye 'Google', der er baseret på stifterens afviste ph.d.-forskning og en e-læringsplatform, skal ende sine dage som et tvangsopløst selskab i Sø- og Handelsretten.

Obamas danske it-darling – hvem er Sahra-Josephine Hjorth?

Ikke første gang

Det er langtfra første gang, at Sahra-Josephine Hjorth som direktør har problemer med at overholde officielle tidsfrister, når det handler om at indsende økonomiske nøgleoplysninger til myndighederne.

Selv var hun direktør og ejer af et selskab, der i 2021 blev taget under konkursbehandling, fordi der ikke var blevet indleveret årsregnskab, og et datterselskab til Canopylab var i en periode af efteråret 2021 sendt til tvangsopløsning af samme årsag.

Og da Sahra-Josephine Hjorth skulle indlevere 2021-regnskabet for datterselskabet, måtte der også en rykker fra Erhvervsstyrelsen til, før den tidligere næstformand for DI Digital afleverede det.

Af regnskabet fremgår dog ingen forklaring på forsinkelsen, som efter alt at dømme dog ikke kan skyldes en uoverskuelig arbejdsbyrde som følge af en stor aktivitet i selskabet, der har fokus på det sydamerikanske marked.

Regnskabet afslører nemlig ligesom det forudgående en yderst begrænset aktivitet.

Heller ikke i det holdingselskab, som Sahra-Josephine Hjorth og ægtefællen, Christian Skræm Juul Jensen, ejer Canopylab gennem, er der blevet indleveret et 2021-årsregnskab til tiden.

Skal betale penge tilbage

Men det er ikke kun i forbindelse med årsregnskaber, at Canopylab og Sahra-Josephine Hjorth ignorerer rykkere fra myndighederne.

Under coronapandemien fik Canopylab sammenlagt 582.000 skattekroner i lønkompensation og kompensation for tabt omsætning.

I offentligheden havde Sahra-Josephine Hjorth ellers giver det indtryk, at virksomheden, der har udviklet en online e-læringplatform baseret på kunstig intelligens, skulle have oplevet et kæmpe boom som følge af et øget fokus på onlineundervisning under pandemien.

Alligevel fik Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab altså en del af de skattekroner, der var øremærket de kriseramte virksomheder, hvis forretning var udfordret under corona.

Flere gange bad Erhvervsstyrelsen efterfølgende Canopylab om at indsende en række økonomiske nøgletal - en såkaldt slutafregning - der dækker den periode, som Canopylab fik kompensation for.

Også her ignorerede Sahra-Josephine Hjorth og ægtefællen, Christian Skræm Juul Jensen, myndighedernes rykkere.

I et tilfælde købte de sig tid ved at påstå over for Erhvervsstyrelsen, at den manglende indsendelse af dokumentation skyldtes, at selskabet ikke havde tilknyttet en revisor.

Men selskabet havde tilknyttet en revisor på daværende tidspunkt, og den efterfølgende frist blev heller ikke overholdt.

I april sendte Erhvervsstyrelsen så Canopylab fakturaer med krav om tilbagebetaling, der bliver delt op i rater.

I midten af juni oplyste styrelsen, at Canopylab stadig ikke havde tilbagebetalt. Det kan ultimativt betyde, at kravet bliver sendt videre til Gældsstyrelsen.

Det har for Ekstra Bladet ikke været muligt inden deadline at få svar på, om det er tilfældet.

Canopylab har ikke reageret på Ekstra Bladets anmodning om et interview med Sahra-Josephine Hjorth om den manglende årsrapport.

I det seneste årsregnskab for 2020 havde Canopylab et underskud på knap 5 millioner kroner - og har siden stiftelsen i oktober 2015 opbygget et samlet underskud på 16 millioner til og med udgangen af 2020.