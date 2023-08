Techdronnning holder åbent hus

Ægteparret bag det skandaleramte selskab Canopylab, Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen, har længe forsøgt at sælge deres to ejendomme. Men hidtil uden held. Trods markante prisnedslag.

Derfor slår de i denne weekend dørene op for åbent hus i både rækkehuset i Hvidovre og byhuset i Sæby. Det fremgår af Boligsiden.dk.

Rækkehuset beliggende i Filmbyen på det gamle kaserneområde i Hvidovre har siden juni sidste år været forsynet med et urealistisk prisskilt, som af flere omgange er sænket fra knap ni millioner til knap syv millioner kroner. Ifølge Boligsiden.dk er det stadig Hvidovres dyreste rækkehus.

Fritidsboligen - et byhus i nordjyske Sæby - har ægteparret uden held haft til salg i næsten 11 måneder. Også her er prisen blevet sænket. Fra 3,2 millioner kroner til knap 3 millioner.

Rækkehuset i Hvidovre ligger på en parkeringsplads og har tidligere været ejet af Zentropa. Foto: Kortforsyningen

Ejendommen i Sæby har parret - ifølge Erhvervsstyrelsen - med en lovstridig manøvre forsøgt at bruge som en såkaldt ’kapitalforhøjelse ved apportindskud’ for at afværge tvangsopløsningen af Canopylab.

Huset i Sæby har været til salg i 11 måneder. Trods prisnedslag. Foto: Ernst van Norde

Canopylab blev for et år siden sendt til tvangsopløsning af myndighederne, fordi det lovpligtige årsregnskab trods rykkere og påmindelser ikke blev afleveret til retmæssigt.

Siden har de to stiftere Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen kæmpet for at undgå tvangsopløsning. Blandt andet ved at politianmelde og klage over Erhvervsstyrelsen.