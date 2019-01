Teenagepige gravid med kæreste på 51 år: - Folk tror han er min far

De får tit folk til at vende hovederne, når de går sammen, men det er Isabella Sainz og Joseph Conner fra Florida i USA ligeglade med.

Parret mødte hinanden, da Isabella var 18 år og Joseph var 51. De sidste to år har de været sammen, og det har resulteret i ikke mindre end to døtre og en forlovelse.

På sin youtube-kanal fortæller Isabella Sainz, at hun blev gravid efter parret havde set hinanden i et par uger.

Nyheden tog godt nok pusten fra den dengang 18-årige kvinde, og hun var meget skræmt ved tanken om, at hun skulle være forælder.

Men to år efter er de stadig ligeså forelskede som dengang, de mødtes.

Selvom aldersforskellen er til at mærke, er parret lykkelige.

- Alle folk har deres egne holdninger, men livet er kort, og du skal gøre, hvad der gør dig glad, siger den unge kvinde i sin video.

De to blev forelskede, da de arbejdede sammen. Joseph er en tidligere politimand, der nu er træner for et lacrossehold. Isabella er mor på fuldtid.

De to er i gang med at forberede drømmerbrylluppet efter at Joseph friede i 2018. Foto: Privat/Instagram

Skal tit forsvare forholdet

Joseph har seks børn, hvor de fire er fra et tidligere ægteskab. Isabella er fjorten år yngre end hans ældste barn.

- Vi får mange blikke, når vi går i offentligheden sammen. Fremmede vil sige til Joseph: 'Er du hendes far?', fortæller hun og fortsætter.

- Nogle gange retter vi dem og går stille efter, men andre gange lader vi bare som om, at jeg rent faktisk er hans datter.

Ifølge Isabella var hun egentlig ikke særlig vild med Joseph, da hun mødte ham første gang, men efter hun lærte ham bedre at kende, fandt hun ud af, at han faktisk var hendes drømmemand.

- Min familie var bekymrede over aldersforskellen, men da de lærte os at kende som et par, var det helt fint. Jeg har mistet venner på det her. Mange af dem jeg kender tog på college, men jeg valgte at blive mor. Vores liv gik bare i forskellige retninger.

De to har fået to piger sammen, men ifølge Isabella er de klar til et tredje. Foto: Privat/Instagram

Moden og sjov

For Joseph handlede det aldrig om Isabellas alder, da han faldt for hende.

- Det handlede virkelig mere om personlighed end alder. Hun er meget moden, og hun er sjov at være sammen med. Mange tror, at jeg er sammen med hende, fordi hun ser godt ud, men det er slet ikke derfor. Det er især midaldrende kvinder, der har et problem med vores forhold, siger han.

Selvom Isabella er meget lykkelig med sin mand, indrømmer hun dog, at hun kan blive bekymret for fremtiden.

- Selvfølgelig er jeg bekymret omkring helbredsmæssige komplikationer, og at han kommer til at forlade mig for tidligt, men vi aner jo ikke, hvad der kommer til at ske. Vi har vores to piger sammen, og vi prøver at få det meste ud af livet, fortæller hun.