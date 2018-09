Teenagepiger ydmyget på stribe: - Det er fantastisk hun står frem

Det kom i sidste uge frem, at flere gymnasier i Nordsjælland har afholdt såkaldte 'puttemiddage', hvor unge piger og drenge dyster i grænseoverskridende udfordringer. Det er vores alles ansvar at tage afstand fra den slags krænkende kultur, mener elevformand

Sidste uge kunne B.T. afsløre grænseoverskridende detaljer fra såkaldte 'puttemiddage', arrangeret af elever på Rungsted Gymnasium nord for København.

Sidenhen er det kommet frem, at fænomenet er udbredt på flere gymnasier i Nordsjælland. Den grænseoverskridende og usunde kultur er udbredt i hele samfundet, og vi deler alle et fælles ansvar, mener formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Sauerland-Paulsen.

- Vi bør alle tage afstand fra den slags usund og krænkende kultur, som puttemiddagene repræsenterer. En kultur, som er gennemsyret hele vores samfund. Vi skal derfor se på afsløringerne i et bredere perspektiv. Det er vores alles ansvar at tage hånd om den krænker-kultur, som nu er sivet ned på gymnasieniveau. Vi skal alle tage afstand, siger 19-årige Malte Sauerland-Paulsen, som selv er ny-udklækket student fra Hvidovre Gymnasium til Ekstra Bladet.

Flødeskum og tungekys

Hele sagen om puttemiddagene begyndte, da tidligere elev på Rungsted Gymnasium 17-årige Anja Leighton fortalte til B.T., hvordan piger til auditions skulle dyste om, hvor langt de kunne få en agurk ned i halsen, slikke flødeskum af en drengs nøgne overkrop og hive en limebåd ud af munden på ham. Selv skulle Anja Leighton tungekysse med sin veninde foran 50 jublende drenge fra 3.g.

- Det er lidt sløret i dag, men jeg kan bare huske, hvordan jeg havde det i situationen. Jeg tænkte: 'Det her er så forkert, og jeg har det så dårligt over det, men hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg ikke med. Så dør mit sociale liv. Jeg er nødt til at gøre det. Og drengene står der og siger: 'Du tør ikke' ... 'Kom nu' ... 'Du har ikke fortjent at være med her så'. Det er et kæmpe gruppepres. Det er sexchikane. Vi var 15-16 år, og flere af de der drenge var 18-21 år, fortalte nu 17-årige Anja til B.T.

Frygt for udskamning

Anja har siden hun stod frem i B.T modtaget massiv kritik fra tidligere klassekammerater, og det er ifølge Malte Faurland-Paulsen netop på grund af frygt for social-udskamning, at der ikke er flere, der tidligere er stået frem med grænseoverskridende oplevelser.

- Det er fantastisk, at Anja er stået frem. At stå frem og fortælle om ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser er forbundet med voldsom frygt for udskamning. Derfor er det vigtigt, at vi alle står bag ved Anja, og tager kollektivt afstand til de begivenheder, som dem hun har været udsat for, siger Malte Faurland-Paulsen til Ekstra Bladet.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Fauerland-Paulsen, mener desuden, at politikerne burde indfører obligatoriske undervisningstimer om samtykke, køn, sex og ligestilling i de danske gymnasieklasser. Ifølge ham er det den eneste måde at komme den strukturelle krænkelses-kultur til livs i hele samfundet.

