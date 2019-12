Teenager adopterede forladt killing: Fik KÆMPE chok

De to argentiske teenagere var ude for at fiske, da de pludselig stødte på en sød, orange killing, der var helt alene i naturen.

18-årige Florencia Lobos fra Santa Roas i Argentina besluttede sammen med sin bror at tage killingen med hjem, så de kunne tage sig af den.

Det viste sig dog senere, at de slet ikke havde fundet en killing, men derimod en jaguarundi - et mindre kattedyr, der er i familie med pumaen.

Det skriver flere lokale medier, og historien er blevet bekræftet af FARA, der redder vilde dyr i Argentina, på deres Facebook-side.

Katten var slet ikke så vildfaren, som de to havde troet. Foto: FARA

De to teenagere kaldte katten for Dani og han fik det bedre og bedre under deres pleje.

På et tidspunkt fik han dog en skade i benet og måtte til dyrlægen.

Her fik de to teenagere sig noget af et chok, da de fandt ud af, at det slet ikke var en kat, men en jaguarundi unge de havde fundet.

Som et medlem af puma-familien er disse kattedyr alt andet end tamme og kan være farlige, hvis man støder på dem i naturen.

Desværre kunne de ikke beholde den. Foto: FARA

Da Florencia ikke kunne betale for sin nye vens operation, kontaktede hun FARA.

- Heldigvis kontaktede hun os og gav os dyret, fordi hun opdagede, at det ikke ville være i stand til at bo hos hende. Vi tog den til en læge, som arbejder med os, fortalte Hernan Rodriguez Salazar, der leder FARA.

Den fik en fin behandling hos dyrlægen, inden den blev sat ud igen. Foto: FARA

Dani er sidenhen blevet flyttet til et beskyttet område i naturen, og hans ben er ved at hele.

Florencia har til lokale medier fortalt, at hun var chokeret over at finde ud af at den søde killing i virkeligheden var i familie med en puma.

Hun er stadig i kontakt med FARA, så hun kan høre nyt om Dani. Hun håber også på at kunne besøge ham snart, fordi hun savner den lille killings selskab.