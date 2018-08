Teenager med dværgvækst droppet af kokkeskole: 'Du kommer bare i vejen for de andre'

18-årige Louis Makepeace fra Worcester i England er snart en voksen mand, men han er kun cirka 117 centimeter høj.

Det har indtil nu aldrig forhindret ham i at drømme om en fremtid som kok.

Men det kom kraftigt bag på den unge mand, da han for nylig angiveligt fik at vide, at han ikke kunne gå på det kokkekursus på Heart of Worcestershire College, som han havde søgt ind på.

Det skriver blandt andre The Times.

'Under deres fødder'

Louis Makepeace havde ellers for under to uger siden fået tilbudt en plads på holdet, men det er nu blevet trukket tilbage, fordi han simpelthen er for lille til skolets køkken.

Ifølge ham fik han at vide, at det skyldes, at han med sin højde udgør en 'sikkerhedsrisiko' for de 14 øvrige elever på kurset, og at han vil blive en 'forstyrrelse', hvis han kommer 'under deres fødder'.

- Det var virkelig frustrerende, for jeg havde sat næsen op efter det her kursus. Det er meningen, at vi skal have lige muligheder, og alligevel må jeg ikke lave det, jeg elsker, siger Louis Makepeace til det britiske medie.

- Vi var indstillet på at være fleksible, og min mor sagde, at jeg eventuelt kunne udføre madlavningen derhjemme derhjemme, mens udstyret blev installeret, men de blev ved med at sige nej.

Får alligevel aldrig job

Hans mor, 56-årige Pauline, fortæller desuden, at skoleforløbets leder også sagde til hendes søn, at faktisk ikke var nogen grund til at lade ham gå på holdet, fordi han alligevel aldrig ville kunne få job som kok i et restaurantkøkken.

Den nedtrykkende besked fra skolen har i dén grad slået teenageren, som især elsker at lave italiensk mad og holde sig i god form, helt ud.

- Det har virkelig ridset min selvtillid, hvordan skal jeg nogensinde kunne få de kulinariske færdigheder, som skal give mig et job i catering-miljøet? Spørger Louis Makepeace.

- Min selvtillid krymper, og jeg føler, at folk stirrer på mig og griner af mig. Folk tror bare, jeg stadig er et barn og skubber sig foran mig i køen. Jeg vil bare gerne behandles som et normalt menneske uden at blive grint af, og gøre normale ting.

Ingen kommentarer

Mor Pauline raser over skolens uforsonlige adfærd, og fortæller, at hun ikke har kunnet få et endeligt, klart svar fra kursets leder. Men da hun spurgte direkte, om sønnen skulle finde et andet kursus, lød svaret, at det 'nok ville være en god idé'.

Skolen, Heart of Worcestershire College, har indtil videre takket nej til muligheden for at udtale sig. Til det britiske medie siger en talsperson:

'Da den studerendes plads på skolen stadig er oppe til overvejelse, ønsker vi ikke at komme med en kommentar'.

