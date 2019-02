Teenager sagsøger avis for 1,6 milliarder

Nicholas Sandmann har valgt at sagsøge Washington Post for 1,6 milliarder kroner

Iført en rød 'Make America Great Again'-hat blev Nicholas Sandmann verdenskendt på ganske kort tid.

I en video, der gik viralt, stod han og grinede en indfødt amerikaner op i ansigtet, imens han slog på sin tromme og sang.

Den 16-årige elev er blevet lagt for had efter videoen og har derfor valgt at sagsøge The Washington Post for omkring 1,6 milliarder kroner på grund af de følger, videoen har haft for ham.

Det er kommet frem, efter Nicholas Sandmanns advokater har offentliggjort søgsmålet. Det ser ud til, at søgsmålet kun bliver toppen af isbjerget. Flere store medier, heriblandt CNN, BBC og Associated Press, bragte nemlig videoen, skriver CNN.

'Vi vil blive ved med at trække dem, der har gjort Sandmann-familien fortræd, i retten, for at søge kompensation. Det her er kun begyndelsen', står der i offentliggørelsen.

Ny video

I en anden video, der først kom frem, nogle dage efter den oprindelige var gået viralt, kunne man se, at der stod flere og råbte skældsord mod de indfødte amerikanere.

Nicholas Sandmann mener, at han blev udset af medierne, fordi han var hvid og havde en Trump-hat på.

'The Washington Post udså og mobbede Nicholas, fordi han er en hvid, katolsk studerende, der havde en rød 'Make America Great Again'-hat på, da han var på skoleudflugt 18. januar', står der i søgsmålet.

Ifølge Sandmann forsøgte han slet ikke at agitere for noget mod de indfødte amerikanere.

- Jeg lavede ansigter af den anden demonstrant med overlæg. Jeg smilede på et tidspunkt, fordi jeg ville vise ham, at jeg ikke var ved at være vred, og at jeg ikke ville optrappe konflikten.

The Washington Post oplyser til CNN, at de er lige nu gennemser søgsmålet og planlægger et energisk forsvar.