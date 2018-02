Teenager smuglede tigerunge: Nu er han dømt

En 18-årig er blevet idømt seks måneders fængsel for at have smuglet en tigerunge over grænsen mellem Mexico og USA

Seks måneder i fængsel. Så meget koster det at smugle en bengalsk tigerunge over den mexicanske grænse og ind i USA.

Det ved den 18-årige Luiz Valencia fra Californien nu.

I august blev han nemlig taget for at have smuglet en tigerunge over grænsen i en kasse på gulvet i sin bil.

Det skriver The Guardian.

Tigere er en truet art, og det er ulovligt at importere dem til USA uden tilladelse.

Kæledyr eller handelsvare

Luiz Valencias advokat argumenterede for, at den unge mand havde fejlbedømt situationen og blot ville have tigerungen som kæledyr.

Anklagerne mente dog ikke, at det var sandheden. Ifølge dem viste den unge mands telefondata, at han drev smuglerforretning. Han havde nemlig blæret sig med at tjene tusindvis af dollars på at sælge aber, jaguarer og løver.

En trend

De senere år er det ifølge The Guardian blevet populært at handle med eksotiske dyr. Store, farlige dyr er endda blevet et statussymbol for mexicanske narkokarteller.

Tigerungen er siden blevet navngivet Moka og bor nu i San Diego Zoo Safari Park, hvor den er ved godt helbred.