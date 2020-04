Teenager vinder to millioner: Vil ikke bruge pengene på grund af corona

Forestil dig lige, hvor meget toiletpapir, man kan få for to millioner kroner

Hver måned i et år får 18-årige Kyle Burke fra Burslem i Englang udbetalt 20.000 britiske pund - svarende til 168.526 danske kroner.

Den heldige teenager har nemlig vundet 240.000 britiske pund - 2.022.312 danske kroner - på et skrabelod. Det skriver blandt andre Stoke Sentinel og Liverpool Echo.

Gevinsten skrabede han allerede frem 19. marts, men han har endnu ikke været i stand til at gå ud og spendere et eneste pund. Og det kommer han formentlig heller ikke til lige foreløbig, for hele hans familie er lige nu i karantæne på grund af coronavirussen.

- Jeg var nede i den lokale forretning efter nogle forskellige ting, og så besluttede jeg mig for at prøve lykken med et skrabelod. Tanken om hver måned at vinde mere end jeg tjener på et år lød som en mulighed, der var for god til at misse, siger Kyle Burke, der til daglig arbejder som salgsassistent i JD Sports, til Stoke Sentinel.

- Så snart, jeg kom hjem, skrabede jeg det, og indså, at jeg havde vundet, siger han videre.

Far arbejder på hospital

Nervøs og rystende gik den unge brite direkte tilbage til forretningen. Her bad ekspedienten ham kontakte The National Lottery - det britiske svar på Danske Spil - direkte.

- Under samtalen bad de mig om detaljer om forretningen, så jeg løb igen tilbage og bad den samme kvinde bag disken om alle de informationer, mens jeg stadig havde The National Lottery i røret. Da jeg endelig kom hjem, satte jeg mig bare vantro ned, siger Kyle Burke.

Nu har han efterhånden vænnet sig til nyheden om milliongevinsten, men teenageren har ikke lyst til at fejre det foreløbig. Hans far, der er ansat på Royal Stoke University Hospital, er nemlig lige nu i isolation i 12 uger væk fra resten af familien. Også hans mor og to små søskende er lige nu i selvisolation.

- Jeg ved, hvor hårdt det er for alle lige nu, især med min far, der arbejder for sundhedsvæsenet. Men det føles rigtigt at blive hjemme og vente med at fejre. Det giver mig en masse tid til at tænke over, hvad jeg skal bruge mine penge på, siger Kyle Burke.

Han har fået tilsendt en stor check på beløbet digitalt af The National Lottery. Så lige nu kan han bare sidde og kigge på det store plus på sin konto.

- Jeg fortsætter med at selvisolere, vaske mine hænder og går ikke ud før alting igen er blevet normalt, siger han til Stoke Sentinel.