Teenagere dømt for brutalt mord

Efter brutalt mord på 16-årig bekendt har tre finske teenagere modtaget fængselsdomme på ti, ni og otte år.

Det skriver BBC.

Ifølge politiet er hændelsen særdeles usædvanlig i Finland på grund af de involveredes alder og graden af brutalitet ved mordet.

Tortureret i flere timer

Det var til en 16-års fødselsdagsfest, at de tre venner slog en jævnaldrende bekendt ihjel sidste år. Det var moren til en af de tiltalte, som kontaktede politiet.

Til fødselsdagen drak alle involverede alkohol.

Forsvaret argumenterede for, at de tiltalte ikke havde intentioner om at slå deres bekendte ihjel, og fængselsstraffen burde derfor ikke være mere end fire år.

Anklagerne ønskede en straf på op mod 12 år, og forklarede at ofret var blevet tortureret i flere timer inden hans død.

Efterlod offeret til at dø

Ifølge anklagerne skulle de tiltalte have planlagt på forhånd, at offeret skulle drikke alkhol. Og de skulle have efterladt offeret bevidstløs uden at alarmere politi eller ambulance. Det var først mandagen efter at drengen blev fundet af håndværkere.

- Særligt brutalt og ondt, lyder det fra Marko Foss, Helsinkis chefefterforsker, om mordet på den 16-årige dreng.

Ifølge Marko Foss skulle offeret have været udsat for langvarig vold på forskellige dele af kroppen. Og han udtaler desuden, at de tiltalte skulle have efterladt offeret bevidste om offerets tilstand.