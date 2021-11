Tegn på problemer: Styrelse har spot på 45 skoler

De seneste to år er 45 folkeskoler kommet på en liste over skoler med tegn på faglige eller trivselsmæssige problemer hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er det højeste antal i tre år.

Tilsynet kigger på karakterer ved afgangsprøver i 9. klasse, nationale test i dansk og matematik, overgangen til ungdomsuddannelser og elevernes trivsel, skriver mediet.

Svendborg Kommune har to folkeskoler, der for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, skiller sig ud. Det er fagligheden i dansk og matematik, der er problemer med.

- Det er klart, at det giver selvfølgelig anledning til bekymring. Det er vigtigt, at vi får klædt vores børn og unge mennesker godt på både i dansk og matematik, siger Henrik Nielsen (K), der er formand for Børne- og Ungeudvalget i Svendborg, til avisen.

De 45 skoler fordeler sig på ti kommuner. En af de kommuner med flest folkeskoler på listen er Kalundborg Kommune, der har tre skoler med tegn på problemer.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for Børne- og Familieudvalget i Kalundborg, fortæller, at skolen indtil for nylig havde fem skoler under tilsyn. Derfor er han tilfreds med, at det 'kun' er tre, der i år er under lup hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

- Det er godt nok, at vi har reduceret det med 40 procent i år – altså der var fem skoler sidste år, og i år er det kun tre skoler. Så retningen er god nok. Men vi skal selvfølgelig ende et sted, hvor der ikke er nogen skoler, der er på tilsyn. Det er målet, siger han til Jyllands-Posten.

Af de 45 skoler er 18 skoler blevet udtaget til tilsyn.

De 18 skoler har alle på nær en taget imod tilbud om rådgivning fra styrelsens læringskonsulenter.