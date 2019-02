Tegneseriebutik overlever: - Det er helt 'fantask'!

Den 47-årige tegneseriebutik Fantask har meldt ud, at den lukker. Men efter en kæmpe indsamling kan ejeren betale det værste af gælden og tror nu på, at den overlever

Ejeren af tegneseriebutikken Fantask i Sankt Peders Stræde, Marit Nim, troede at det var slut.

Efter 24 år i butikken, heraf de sidste 10 år som ejer, stod økonomien ikke til at redde. Flere af de gamle kunder var faldet fra, og en del af salget er overgået til net-butikker.

- Der skulle virkelig en superhelt til for at redde forretningen, siger hun til Ekstra Bladet.

Marit Nim kan ikke konkurre med internetgiganter som Amazon. Tilgengæld kan hun give gode råd om tegneserier og spil.

I onsdags meddelte hun sine kunder om lukningen i det ugentlige medlemsblad, og herefter blev den delt på Facebook. Siden har telefonen ringet konstant, og butikken været sort af mennesker.

- Det er helt 'fantask' at mærke, at butikken betyder så meget for andre. Det er jo et firma, hvor vi også selv er fans. Det er et sted, hvor man altid vil kunne komme og sludre om en tegneserie eller et spil, siger hun.

Fantask startede som en specialboghandel for science fiction og fantasy samt tegneserier.

Supermand til nødsætning

Kort efter nyheden kom en 'superman' til nødsætning.

Benjamin Herbst, der til dagligt ejer legetøjsbutikken Superhelten, er kommet i Fantask siden han var helt lille. Så da han hørte, at butikken lukkede, ville han gøre noget ved det.

- Jeg ved, hvor mange loyale kunder, Fantask har. Og jeg tror ikke, at folk har været opmærksomme på, hvor grelt det har stået til økonomisk. Så jeg tænkte, at en indsamling er en god måde at samle alle de loyale mennesker på, der gerne ville hjælpe, siger han til TV2 Lorry.

Navnet Fantask kommer af Marvel tegneserien 'Fantastic Four', der udkom i 1961.

Han har derfor oprettet indsamlingen på GoFundMe.dk, hvor fans kan donere til butikken. Målet var 200.000 kroner.

- Jeg vil nærmest gå så langt, og sige at nørdekulturen i Danmark, ikke havde været halvt så stor, hvis det ikke havde været for dem. De er og bliver en ener, og selv om der er andre fristelser derude, så kan jeg ikke sidde til og kigge, imens Danmarks bedste science fiction og tegneserieforretning går til, skriver han på siden.

Kan betale gælden

319.895 kroner er der i skrivende stund blevet doneret til butikken.

Med pengene ser det nu ud til, at Marit Nim kan betale den første gældspost.

- Jeg kan betale den første momsgæld. Til marts kommer den næste opkrævning, og den er vi ikke helt ovre, men det kan jeg måske selv betale, siger hun.

Dermed ser det ud til at verdens - måske - ældste eksisterende tegneseriebutik ifølge ejeren kan overleve.

- Som det ser ud nu, bliver det måske i nye lokaler, siger Marit Nim.

Se også: Legendarisk tegneseriebutik lukker: - Det er helt forfærdeligt