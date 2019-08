Tele-nedbrud påvirker flere i hele landet

Flere Telenor-kunder oplever tidligt tirsdag aften problemer med deres telefoner.

Det oplyser Telenor på Facebook.

Vi oplever i øjeblikket ustabilitet i netværket, der gør at rigtig mange kald og SMS'er fejler.

'De svingende nedbrud er fordelt ud over hele landet, og vi arbejder på højtryk for at få rettet fejlen og stabiliseret netværket igen', lyder det kort efter klokken 17.00.

Opslaget har fået flere hundrede kunder til tasterne på Facebook.

'Sikke en gave. Nyd roen... kig hinanden i øjnene... snak med dem du sidder sammen med... Telenor skal nok få os godt online igen... god arbejdslyst Telenor', skriver en af de mere optimistiske kunder ved navn Torben.

Den bemærkning er Dennis langtfra enig i:

'Ja så må man håbe at dem der har brug for ambulance stiller sig tilfreds med at kigge nogen i øjnene', skriver han, hvorpå Torben medgiver, at nedbruddet i det tilfælde er 'træls'.