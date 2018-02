Teleselskab lokkede 80-årig med Alzheimers til at købe iPhone: Nægtede at annullere handlen

Rune Utzon-Frank blev rasende, da Telenor nægtede at annullere den handel, en af deres sælgere havde lavet med hans demente far over telefonen

Tirsdag blev en 80-årig mand ringet op af en Telenor-sælger, der lykkedes med at sælge manden en iPhone7.

Problemet var bare, at manden lider af alzheimers og var meget i tvivl om, hvad sælgeren sagde i telefonen.

Det fortæller den 80-åriges søn til Ekstra Bladet.

- Min far fortalte mig, at han havde fået en iPhone7, og det undrede mig, fordi det plejer at gå igennem mig, siger Rune Utzon-Frank til Ekstra Bladet tirsdag aften.

- Han (faren, red.) kunne ikke forklare mig hele samtalen med sælgeren, men han fortæller, at han blev forvirret, og at han bad sælgeren fra Telenor om at tale langsommere mange gange.

Nægtede at ændre salget

Rune var ærgerlig over situationen men regnede ikke med, at det ville få konsekvenser, når først han havde forklaret, hvordan landet lå.

Derfor ringede Rune til Telenor med en forventning om, at handlen ville blive annulleret.

Men han blev overrasket, da han endelig kom i kontakt med en af Telenors kvindelige kundeservice-ansatte.

- Hun siger, at de ikke kan hjælpe os, fordi der ikke er returret på en telefon, der er solgt til erhverv. 'Sådan er reglerne', siger hun ifølge Rune.

Det viser sig, at Telenor har solgt telefonen som erhvervs-telefon gennem et CVR-nummer, selvom faren ikke længere har noget firma.

Da Rune for cirka et år siden fik at vide, at hans far havde alzheimers, valgte han at slette alt i forbindelse med farens enkeltmandsvirksomhed. Han glemte blot at slette CVR-nummeret på virk.dk, og det er det nummer, sælgeren har brugt til at sælge Runes far telefonen.

- Det er en dum fejl, men der sker meget i ens hoved, når man får at vide, at ens far har alzheimers, siger Rune.

Runes far skal ifølge Telenors kundeservice betale 4000 kroner for telefonen og er desuden bundet af et abonnement i tre år.

- Jeg var ved at eksplodere

Svaret fra Telenor kan Rune ikke acceptere.

Hans far har ikke mange penge, og han føler sig uretfærdigt behandlet.

- Det kan ske, at man sælger en telefon til en 80-årig mand over et CVR-nummer på et firma, der ikke længere eksisterer. Men når jeg så forklarer situationen, og de siger, at der ikke er noget at gøre, så kortslutter jeg, siger Rune.

Hvordan reagerede du?

- Jeg er ked af, at jeg talte lidt groft til hende, men jeg var ved at eksplodere, siger han og uddyber.

- Prikken over i'et er, at hun siger, at hvis vi skal gøre handlen om, så skal vi umynddiggøre ham. Der blev jeg virkelig sur. Gad vide, om hun selv forstod, hvad det var, hun sagde til mig.

Brok på sociale medier

Den dårlige behandling, som Rune og de andre pårørende oplevede, fik flere af familiemedlemmerne til at reagere på de sociale medier.

Et af de opslag, der blev skrevet, svarer Telenor på. Her skriver de, at de vil finde en løsning.

Hej @TelenorDanmark - I har solgt min 80-årige papfar en dyr smartphone over telefonen som firmatelefon. Han har Alzheimers, lever af folkepension, har ikke noget firma, og nu nægter I at tage den tilbage. Hvad er det for forretningsmetoder? #Telenor #Alzheimers @aeldresagen pic.twitter.com/5Y7fDiYqCv — Tore Keller (@ToreKeller) 20. februar 2018

Telenor giver sig

Sent tirsdag aften fortæller Rune, at han er blevet kontaktet af Telenor, som nu vil annullere handlen.

Det bekræfter Telenors pressechef over for Ekstra Bladet. Hun beklager samtidig situationen.

- Det er beklageligt, at vi ikke får hjulpet kunden og hans pårørende med det samme, da vi bliver præsenteret for sagens fulde omstændigheder. Det beklager jeg. Vi har efterfølgende været i dialog med kundens pårørende og fået annulleret salget, siger pressechef i Telenor Alice Klitholm Duch.

Hun mener, at sagen blev besværliggjort af, at Rune handlede på vegne af sin far.

- Det er en rigtig uheldig sag, og jeg er ked af, at vi ikke får taget ordentlig hånd om den noget hurtigere. Jeg forstår godt de pårørendes frustration, men det er svært, når et familiemedlem, der ikke er værge, ønsker at handle på vegne af sine forældre - og i det her tilfælde gør det, at vores Kundeservice er afholdende med at annullere salget.

Synd for andre

Selv om Runes far altså får sine penge retur, og handlen bliver annulleret, så mener Rune stadigvæk, at det er vigtigt, at hans historie ser dagens lys.

- Lad os sige, at de ringer til en anden dement, som ikke har adskillige børn til at hjælpe sig, så hænger han på den. Jeg arbejder med hjemløse til daglig, og de har også de her problemer, og jeg synes, det er for dårligt, at man behandler folk på denne her måde. Folk, der ikke kan forsvare sig selv, siger Rune Utzon-Frank til Ekstra Bladet.