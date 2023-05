Teleselskab skærer 11.000 stillinger fra

Det drejer sig om 11.000 stillinger over hele verden

De næste tre år skal teleselskabet Vodafone i gang med den store skærekniv for at få enderne til at mødes.

Derfor er planen, at 11.000 stillinger skal nedlægges for at kunne spare en milliard euro, svarende til omkring 7,5 milliarder danske kroner.

Det skriver The Guardian.

Global spareplan

Stillingerne skal findes hos Vodafones afdelinger over hele verden.

'Vores præstationer har ikke været gode nok. For at kunne blive ved med levere, skal Vodafone igennem nogle forandringer,' udtaler direktør Margherita Della Valle i denne forbindelse.

'Mine prioriteter ligger hos kunderne,' tilføjer hun.

Større regninger

Spareøvelsen, som blandt andet vil være at nedlægge stillinger, bliver retfærdiggjort af de høje energipriser og inflationen, som selskabet har kunnet mærke.

Men også fordi selskabets markedsværdi har nået sit absolutte lavpunkt i to årtier. I første omgang blev den administerende direktør, Nick Read, opsagt for at vende skuden.

Og nu er det de ansattes tur.

Vodafone er et britisk teleselskab med kunder over hele verden. I Danmark samarbejder selskabet med TDC.

Vil du bruge skærekniven på din telefonregning, så er der faktisk ikke langt fra tanke til handling.