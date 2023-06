Teleselskab udsat for hacker-angreb: Tusindvis af kunder ramt

En af teleselskabet 3’s IT-leverandører har været udsat for et hackerangreb.

Det betyder, at oplysninger på en gruppe af 3's privatekunder er blevet kompromitteret.

Konkret har udefrakommende fået fingrene i oplysninger om 6.625 kundenumre i 3’s kundebase, der indeholder både navn, adresse, telefonnr. IP-adresse og CPR-nummer. Det oplyser 3 i en pressemeddelelse.

Stor alvor

'Det er med stor beklagelse over for vores kunder, at jeg må meddele, at 3’s underleverandør har orienteret os om, at udefrakommende uretmæssigt har tiltvunget sig adgang til vores kundedata via en adgang til et lokalt drev på én af leverandørens medarbejderes computer, skriver Peter Kirk Nielsen, Kundedirektør i 3, i pressemeddelelsen

'Der er altså tale om en isoleret mængde data, der er blevet kompromitteret, og der har altså ikke været adgang til 3’s netværk eller systemer.'

'Da vi blev gjort bekendte med sagen, lukkede vi ned for fejlen med det samme og fik identificeret årsagen. Vores førsteprioritet er vores kunder, og derfor er alle berørte kunder også orienteret, ligesom vi har etableret en hotline, hvor kunder kan ringe ind og få svar på eventuelle spørgsmål.'

Politianmeldt

Hacker-angrebet fandt sted for to uger siden og strækker sig derfra og tre måneder bagud i tid, oplyser teleselskabet.

Der er ikke tale om bankoplysninger eller andre former for kreditkort- og betalingsdata.

Leverandøren i samarbejde med 3 også har anmeldt sagen til politiet, der nu efterforsker hændelsen.

Alle berørte kunder er blevet kontaktet.