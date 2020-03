Teleselskaber lukker butikker

Landets teleselskaber lukker nu en lang række af de butikker, som ligger i de karantæneramte storcentre.

'I forbindelse med regeringens lukning af alle storcentre, har vi naturligvis også lukket de 15 3Butikker, som er placeret i storcentre rundt omkring i landet. De er foreløbigt lukket frem til 30. marts,' skriver Teleselskabet 3 i en besked til sine kunder.



'Vores øvrige 15 butikker holder åbent som normalt, så du fortsat kan få hjælp og rådgivning her.'



'Butikkerne kører dog med nedsat bemanding og lukker kun én kunde ind ad gangen for at mindske risikoen for smittespredning. Af samme årsag tager vi i øjeblikket ikke imod kontanter.'

Telia: Ring gerne før du møder op

Hos Telia er meldingen den samme.

- Efter regeringen meldte ud, at storcentrene skal lukkes, er vi gået i gang med at lukke vores butikker i centrene ned, siger Mads Houe, der er pressechef hos Telia.

- Vi har stadig butikker, som ikke ligger i centrene, der er åbne. Men vi tager naturligvis de forholdsregler, der skal til, for at både ansatte og kunder kan handle sikkert.

Hans råd er i øvrigt, at man altid overvejer at bruge den telefoniske support hos teleselskaberne først.

- Mange ting kan løses via supporten på nettet eller i telefonen.

- Så ring eller tjek gerne nettet før du møder op i butikken for at få hjælp.

3: Vi bruger engangshandsker

I en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet forklarer David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked, at selskabet har en forpligtelse til fortsat at hjælpe i de butiker, som er åbne.

'Vi oplever, at der fortsat er kunder, som har brug for hjælp til deres mobiler, ekstra udstyr til hjemmekontoret eller internet til eksil i sommerhuset. Mobile forbindelser er vigtigere end nogensinde i denne tid. Vi føler på den baggrund en forpligtelse til at dække disse behov så længe vi kan, og derfor holder vi fortsat åbent for de kunder, der har brug for at mødes med os fysisk.'

' Men i alle 3Butikker er vi opmærksomme på, at såvel kunder som medarbejdere holder afstand til hinanden, og vi rengør og afspritter alle overflader flere gange dagligt. Medarbejderne ifører sig engangshandsker, hvis de skal se nærmere på en kundes telefon.'

Sådan gør TDC

Hos TDC er meldingen til kunderne den samme:

'YouSee-butikkerne i de danske centre holder midlertidigt lukket, men vores strøgbutikker holder åbent for kritiske henvendelser. Hold dig orienteret om de særlige åbningstider i din nærmeste strøgbutik her på siden.'

'For at minimere smitterisici af COVID-19, lukkes der kun 1-3 kunder ind i butikkerne ad gangen. Pas på dig selv og på os, ved at holde afstand til hinanden, både i og uden for butikken.'

'Bemandingen i butikkerne er mindre end normalt, og vi beder dig derfor kun om at besøge butikken, hvis du har en kritisk henvendelse.'

Sådan gør Telenor

Telenor har lukket ned for butikkerne i storcentrene:

'Vores butikker er fortsat åbne med undtagelse af butikker i storcentre.'

'Vi følger myndighedernes retningslinjer i vores butikker, hvor der bliver sprittet af og rengjort flere gange dagligt, er opsat spritdispensere til kunder, og hvor medarbejdere holder ekstra afstand for at mindske risikoen for smittespredning.'

Bilka-butikker lå i gråzone

I en skriftligt udtalelse til Ekstra Bladet forklarer Christian Drejer Bertelsen, der er ansvarlig for Telenors butikker, at man - udover nogle udfordringer med butikker i Bilka, der 'lå i en gråzone' - lukkede butikkerne i storcentrene i morges. Og i eftermiddag er det også sket i Bilka-afdelingerne:

'Telenor støtter regeringens inddæmningsstrategi, men er på samme tid nødt til at have tilgængelige butikker for danskerne, da de udgør en vigtig forsyningslinje for danskerne ift. at kunne være forbundet med omverdenen.'

'Butikkerne er vigtige for, at kunder kan få udleveret SIM-kort og få repareret deres telefoner og routere, hvilket er nødvendige redskaber for at komme internettet og foretage opkald til både familie og kolleger.'

'Vores øvrige 17 butikker, der ikke er placeret i centre, vil fortsat være åbne, og vi følger nøje myndighedernes retningslinjer. Der vil blive sprittet af og rengjort flere gange dagligt, og vores medarbejdere holder ekstra afstand i de kommende uger, og vi opfordrer kunderne til at gøre det samme for at mindske risikoen for smittespredning.'

'Derudover er det fortsat muligt at betjene sig selv og handle på vores hjemmeside, ligesom Telenors produkter er tilgængelig i Elgigantens butikker.'

