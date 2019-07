Teleselskaber tjekker mangelfulde data om wi-fi-opkald

Teleselskaberne er i fuld gang med at undersøge omfanget af mangelfulde rådata til politiet.

- Det er vi selvfølgelig ved at få afdækket, hvad omfanget og årsagerne er, og vi er i dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet, siger direktør Jakob Willer fra Teleindustrien, der er teleselskabernes branchesamarbejde.

Tirsdag kom det frem, at sagen om fejlagtige teledata muligvis er endnu større end hidtil antaget.

Rigspolitiet har erkendt, at et it-program til behandling af rådata fra teleselskaberne har været fejlbehæftet.

Men justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyste tirsdag, at Rigspolitiet desuden har modtaget mangelfulde rådata fra visse teleselskaber.

Det drejer sig om oplysninger om kommunikation 'ved brug af nyere samtaletjenester'.

Drejer sig om rådata fra to teleselskaber

Jakob Willer er bekendt med, at det drejer sig om rådata fra to teleselskaber, og de mangelfulde data blandt andet vedrører såkaldte wi-fi-opkald.

- Jeg blev i aftes oplyst om, at man for to teleselskabers vedkommende har observeret manglende registrering af visse typer opkald på det, der hedder Voice over wi-fi og Voice over LTE.

- Det første kender vi som wi-fi-opkald, det sidste er en del af 4G platformen, siger Jakob Willer.

Når man ringer via wi-fi, bruger man det trådløse netværk frem for de almindelige mobilsignaler.

Eksperter fra de to teleselskaber er nu i gang med at undersøge sagen nærmere, oplyser Jakob Willer.

Undersøgelse kan trække ud

Hvornår undersøgelsen er færdig, tør han ikke komme med et bud på.

Politiet kan bruge oplysninger fra teleselskaberne til at kortlægge personers færden i kriminalsager.

Teleselskaberne er forpligtet til at registrere disse oplysninger.

EU-Domstolen har i en dom fra 2016 slået fast, at en generel overvågning er i strid med reglerne.

'Uholdbart'

Det har efterladt teleselskaberne med en 'uklar retstilstand', lyder det fra Jakob Willer.

- Det har vi efterlyst en afklaring af, da det er uholdbart for os. Det må stå højt på den nye justitsministers dagsorden at få taget fat på en afklaring af det, siger han.

Det er tidligere kommet frem, at politiet på baggrund af it-fejlen skal i gang med at gennemgå 10.700 straffesager i perioden fra 2012 til 2019.

Det er sager, hvor teleoplysninger indgår, og hvor de forkerte registreringer kan have ført til fejl i sagsbehandlingen.

Nick Hækkerup har bestilt en uvildig undersøgelse af hele forløbet.