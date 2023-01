Telia oplever problemer i hele landet

Har du et erhvervsabonnement hos Telia, er der risiko for, at du tirsdag morgen oplevede problemer med ind- og udgående opkald.

Det bekræfter kommunikationschef hos Telia Mads Houe over for Ekstra Bladet.

- Det drejer sig om vores erhverskunder, hvor vi har nogle udfordringer pt. Det er primært de kunder, der har vores omstillingsløsning, der oplever sporadiske fejl i forbindelse med både ind- og udgående opkald, sagde han i første omgang til Ekstra Bladet.

Problemet stod ifølge Telias hjemmeside på i cirka en time, og omkring 9.15 oplyser Mads Hove, at problemet nu er løst.

Kommunikationschefen kan ikke på stående fod sige, hvor mange kunder der var ramt af problemer.