Telsa-chef sagsøgt for Twitter-opslag

Elon Musk skrev på sin Twitter-profil i august, at han overvejede at afnotere Tesla fra børsen. Det Tweet kan nu få voldsomme konsekvenser

Tager sovemedicin. Ryger hash på live-tv. Kalder grottehelt i Thailand for pædofil.

Elon Musk har altid været meget frembrusende i medierne såvel på Twitter og deler ofte sine tanker og meninger - koste hvad det vil. Men nu kan den fremfærd koste ham retten til at drive børsnoterede virksomheder i USA, skriver New York Times torsdag.

Et tidligere Twitter-opslag fra Telsa-bossen har nemlig fået det amerikanske SEC, The Securities and Exchange Commission, (svarende til det danske finanstilsyn, red.) til at sagsøge ham.

Tilsynet beskylder Musk for at have afgivet falske oplysninger i offentligheden og derved skade sine investorer, da han i sit tweet skrev: 'overvejer at tage Tesla af børsen til 420 dollar pr. aktie. Finansiering sikret'.



Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Ramaskrig på aktiemarkedet

Men Musk havde ingen finansiering på plads, og det kastede aktien ud i et voldsomt kursfald 7. august, samme dag som førnævnte tweet. Teslas aktiekurs faldt 11 procent, og Musk havde da heller ikke clearet det med sin bestyrelse. For det fik han en skarp reprimande.

Flere af Tesla's aktionærer har også sagsøgt Tesla-cheffen. De mener, at Elon Musk har manipuleret med aktiekursen.