Teolog betvivler historien: Vi kan være ret sikre på, at det ikke er år 2018

Om det var Gud eller Big Bang, der skabte universet, har længe været en evig kilde til diskussion.

Men én ting, som vi ikke kan røre ved, er vores kalendersystem. Et system som er baseret på, hvornår Jesus efter sigende skulle have fundet vej til krybben i Bethlehem via guddommelige metoder.

Men kan vi nu også være helt sikre på, at det er 2018 år siden? Ikke hvis du spørger teolog og lektor ved København Universitet Søren Holst.

Teolog Søren Holst er rimelig sikker på, at det ikke er 2018 år siden, at Jesus blev født. Foto: Privatfoto

- Det er fuldstændig sikkert, at vi befinder os i 2018 ud fra vores eget system. Men hvis spørgsmålet er, hvornår Jesus blev født, kan vi være ret sikre på, at det gør vi ikke, forklarer Søren Holst til Ekstra Bladet.

Islam, jødedom og kristendom har hver sin kalender at gå ud fra. Men på grund af den kristne udbredelse i verden, er dette system gået hen og er blevet globalt.

Tre problemer

Det hele startede 525 efter Kristi fødsel, hvor munken Dionysius besluttede sig for at bruge Jesus' fødsel til at datere efter. Han ville lave et absolut system, hvor man gik ud fra en bestemt begivenhed.

Han fandt ud af, at Guds søn blev født i Kejser Augustus' 28. regeringsår. På det grundlag opfandt han simpelthen vores system.

Men i følge teologen er der en række problemer i denne udregning.

Dionysius baserede sin teori på en af kirkefædrene ved navn Clemens. Men hvor fra vidste Clemens, hvad han snakkede om?

- Det er jo ikke sikkert, at han havde totalt styr på det der, siger Søren Holst.

Et andet problem er, at Kong Herodes, som er med i en af Bibelens fortællinger om Jesus' fødsel, døde nogle få år før vores tidsregnings begyndelse

Samtidig mener nogen, at man tit regnede Kejser Augustus' regeringstid fire år før, hvor han vandt et stort slag på slagmarken. Så da man senere skrev om ham, talte man hans regeringstid derfra.

- Hvis det er rigtigt, kan du lægge fire år til - bagud. Det vil sige, at Jesus blev født i det år, vi kalder fire år før Kristi fødsel. Altså han blev født fire år før sin egen fødsel.

Dermed sætter Søren Holst et stort spørgsmålstegn ved vores kalender.

- Systemet fungerer fint, så længe vi er enige om det er år 2018. Men det er ikke sikkert, at det passer med virkeligheden.

Munken fra England

Vi kan dermed takke munken Dionysius for vores kalendersystem. Men det er en munk fra England, som var med til at udbrede dette.

Han skrev en bog om kirkens historie, hvor han havde hørt om Dionysius' system. Et system han besluttede sig for at bruge.

- Den blev brugt rigtig mange steder, og måske spiller det også en rolle, at det britiske imperium og sprog er kommet ud over hele verden mange år senere.