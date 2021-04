Terrorcelle i al-Hol lejren afsløret: Planlagde angreb

Et angreb mod den irakiske by Arbil havde ifølge et irakisk medie sin oprindelse i en IS-celle i al-Hol lejren. Det er nu blevet forhindret af kurdiske myndigheder i landet, lyder det

En terrorcelle, der havde sin oprindelse inde i al-Hol lejren i Syrien, har planlagt et angreb i den irakiske by Arbil, som er blevet modvirket af kurdiske myndigheder i Irak.

Det skriver det irakiske medie The National - Iraq, der yderligere beskriver, at det drejer sig om fem mennesker, der blev smuglet ud af Syrien, rejste gennem Tyrkiet og Iran, før de ankom til det nordlige Irak.

Plottet om angrebet på den irakiske by involverede ifølge mediet lyddæmpede våben og bomber.

Nyheden om det planlagte angreb er 'opsigtsvækkende', fordi det teoretiske bliver konkret' siger Maja Touzari Greenwood, associeret forsker hos DIIS, der forsker i global sikkerhed.

- Det, som har været teoretisk for ikke særlig lang tid siden, begynder nu at blive meget konkret i forhold til det trusselsbillede, som Islamisk Stat udgør. Om hvor de kan angribe, hvornår de kan angribe, og hvor alvorlige de angreb kan være, siger hun.

'Ingen grund til at antage, at IS ikke vil kigge mod Europa'

Terrorcellen, der har sin oprindelse i midten af al-Hol lejren, planlagde at angrebet skulle udføres i Irak, men det er ikke grund til at vide sig sikker fra en dansk perspektiv, mener Maja Touzari Greenwood.

- Når man taler internationale angreb, så kan det godt være, at de først kigger mod nabolande i Mellemøsten. Men når vi snakker om IS, så er der ikke noget grundlag for ikke at antage, at de også vil kigge mod Europa, og at de vil bruge de mennesker, der sidder i lejrene operationelt i den forbindelse, hvis vi ikke får dem fjernet fra området først, siger hun.

Der sidder lige nu danske statsborgere i den syriske lejr al-Hol. Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at FE advarede regeringen i september 2020 om, at Islamisk Stat smugler børn ud af lejrene og træner dem militært med henblik på terrorangreb i deres hjemland.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har i lyset af Ekstra Bladets historie oplyst, at ingen danske børn er blevet smuglet ud af lejrene, men Maja Touzari Greenwood mener, at det planlagte angreb i Irak vidner om Islamisk Stats kapacitet og mobilitet.

- Vi må forholde os til, at hvis de kan komme ind i Tyrkiet uset, så kan de måske også komme videre derfra uset. Så er det vi står i den situation, som vi har advaret om hele tiden – at de her mennesker kan vende tilbage til Danmark, uden at man har overblik over, hvornår de vender hjem, hvordan de vender hjem og hvilken kapacitet, som de vender hjem med.

- Vi kan ende med, at den politik, der ikke greb ind, der hvor det havde været klogt at gøre det, så kan føre til, at de kan vende hjem, hvor de faktisk er farligere, end de havde behøvet være og vores egen kontrol er dårligere, end den ville have været, siger hun.

Kapacitet inde i lejrene

Angrebet blev angiveligt planlagt af en celle inde i al-Hol lejren i det nordøstlige Syrien. Det viser, hvad IS er i stand til inde fra lejrene, mener Maja Touzari Greenwood.

- Der lader til at være en operationel kapacitet inde i lejrene. Det er endnu værre, end noget andet vi kunne have håber på. Det fortæller, at idéen om, at de her mennesker bliver farlige, hvis de kommer hjem – at sikkerhedsrisikoen for Danmark opstår, idet folk vender hjem – igen fuldstændigt ignorerer den trussel, som det udgør at have folk i lejrene, og hvor frit de kan operere der, siger hun og henviser til en briefing om Islamisk Stat, som FNs Sikkerhedsråd udgiver hvert halve år.

Heri fremgår det som et centralt element i den nyeste briefing, som udkom i januar, at man nu frygter, at IS indenfor et år har kapacitet til at planlægge internationale terrorangreb. Dette er i høj grad med fokus på regionen, hvor lejrene er placeret.

'At adressere situationen med fremmedkrigere og deres familier i Syrien er derfor en hastende strategisk nødvendighed for international fred og sikkerhed,' lyder det i briefingen.