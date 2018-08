Terrorist forsøgte at dræbe Theresa May: Nu har han fået sin dom

En terrorist er blevet idømt livsvarigt fængsel for at have planlagt at myrde den britiske premierminister - med en minimumsstraf på 30 år

Den 21-årige terrorist Naa’imur Zakariyah Rahman er blevet idømt livsvarigt fængsel for at have planlagt at myrde den britiske premierminister Theresa May. Han havde planlagt at bombe døren ved premierministerens officielle residens og tjenestebolig i Downing Street 10. Herefter ville han dræbe vagterne og angribe Theresa May med en kniv eller med en pistol.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og The Guardian.

Rahman havde svoret troskab til Islamisk Stat, før han selv hentede, hvad han troede var en frakke fyldt med sprængstof. Det var i den forbindelse, at han sidste år i november måned blev anholdt.

I forbindelse med retssagen er det kommet frem, at Rahman troede, at han fik hjælp af andre IS-terrorister i forbindelse med sit planlagte attentat. Men det viste sig, at han i virkeligheden havde været i kontakt med britiske agenter, der arbejdede undercover.

Rahman, der oprindeligt kommer fra den britiske by Birmingham, boede i Finchley i det nordlige London på tidspunktet for forbrydelsen. Midtvejs i retssagen afslørede Rahman i øvrigt, at han havde hjulpet en ven med at tilslutte sig Islamisk Stat i Libyen. Retssagen afslørede også, at Rahman var blevet opmuntret til sine terrorplaner af en onkel, der rejste til Syrien, hvor han i juni måned sidste år blev dræbt af en drone. To af hans andre onkler blev i august 2016 fængslet for at have finansieret terrorisme.