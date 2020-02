Terroroffers søster: Tragisk at de skulle lade livet for ondskaben

Lyden af lystig musik og børn, der synger indenfor, blander sig med stilheden ved fredagens mindehøjtidelighed ved Kulturhuset Krudttønden i København.

For fem år siden blev filminstruktør Finn Nørgaard offer for terroristen Omar el-Husseins kugler, da han forsøgte at undgå, at andre deltagere ved et arrangement om ytringsfrihed blev ramt.

Finn Nørgaards søster Helle Nørgaard var med til mindehøjtideligheden, der markerede årsdagen for det terrorangreb, der rev hendes bror fra hende. Foto: Aleksander Klug

Blot få timer senere var det Dan Uzan, som stod vagt uden for synagogen i Krystalgade, el-Hussein rettede sit angreb mod.

Det er de to ofres familiemedlemmer og venner, som er samlingspunkt for mindehøjtideligheden, og musikken, der svagt bryder stilheden på pladsen foran Krudttønden, beskriver stemningen af, at livet trods sorg og smerte går videre.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) står side om side med ofrenes familiemedlemmer og pårørende ved mindehøjtideligheden. Foto: Aleksander Klug

- Det var tragisk, at Finn og Dan skulle lade livet for ondskaben, siger Helle Nørgaard, som er Finn Nørgaards søster.

Hun bruger årsdagen for sin brors død til at mindes og til at forsøge at vende folks opmærksomhed mod en af Finns store interesser, som var at skabe dialog og forsøge at forstå dem, der er anderledes fra en selv.

- Hver gang Finn bliver husket, og det bliver markeret, er det en vigtig dag for familien. Han var modig, han handlede, og han reddede andre mennesker ved det, han gjorde, selvom det betød, at han ofrede sit eget liv, siger hun.

Ikke bare fem år

Også Dan Uzans far, Sergeot Uzan, er blandt de fremmødte ved mindehøjtideligheden. Da delegationen senere samles ved synagogen, lægger han en buket ved sin søns mindeplade.

- Det hjælper lidt på min sorg, at dagen markeres på denne måde. Det tænder en gnist. Jeg håber, Dan og Finn ikke døde forgæves, heller ikke de mange tusinde andre mennesker, der dør på grund af terror, siger han.

For Sergeot Uzan står årsdagen særligt for tre ting: mod, ansvarlighed og fordomsfrihed.

- Og det skal vi kæmpe for - ikke bare fem år frem, men hele livet, så vores børn kan få en bedre fremtid, siger han.

- Terror har mange ansigter, et af dem ekstremisme. Mennesker er både giften og medicinen. Det er medicinen, vi skal bruge. Vi skal bruge lyset i sjælen til at fjerne mørket, siger faderen til Dan Uzan, Sergeot Uzan, ved mindehøjtideligheden. Foto: Aleksander Klug

Det er tydeligt, at selvom de to ofres familier og venner ikke før har kendt hinanden, er der på denne dag et særligt fællesskab og en særlig forståelse mellem dem.

For Ole Mølgaard, som var ven med Finn Nørgaard, og som nu er formand for Finn Nørgaard-foreningen, er det, ligesom for Sergeot Uzan, vigtigt at vende sorgen til noget konstruktivt.

- Sorg er jo noget meget privat, så det, at det pludselig blev en national begivenhed, påvirkede da en, og der opstod for os alle lynhurtigt et behov for at vende sorgen til noget positivt og bruge det til at tage et moralsk og menneskeligt ansvar.

- Hvis vi havde gravet os ned i sorgen og meningsløsheden, havde vi bare skadet os selv, siger han.

Refleksion og eftertænksomhed

Justitsminister Nick Hækkerup (S) deltager også i mindehøjtideligheden. Både ved Krudttønden og ved synagogen lægger en tydeligt rørt minister en buket og bøjer hovedet i stilhed i nogle øjeblikke, inden han vender sin opmærksomhed mod de fremmødte journalister.

- Man skal være gjort af sten, hvis ikke det gør indtryk at stå her og se på blomsterne. Og for mig personligt er det også en dag til refleksion og eftertænksomhed.

- Jeg husker tydeligt dagen som en skræmmende oplevelse af et forløb, der udspillede sig over længere tid, siger ministeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke et klart billede af, hvor han befandt sig på dagen for terrorangrebet i 2015, men han husker dagen som et skrækkeligt forløb, der udspillede sig over tid. Foto: Aleksander Klug

Også regeringen benytter årsdagen for terrorangrebet som springbræt til noget konstruktivt. Man barsler ifølge ministeren med en handlingsplan mod antisemitisme, som ser offentlighedens lys senere på året.

- Den kommer til at indeholde flere elementer, men fokus skal blandt andet være på at gøre den nye generation opmærksom på antisemitisme og holocaust. Handlingsplanen skal laves i samarbejde med dem, det drejer sig om, blandt andre Det Jødiske Samfund, siger Nick Hækkerup (S).