Tesla-aktie styrtdykker efter opsigtsvækkende afstemning

En afstemning på Elon Musks Twitter-profil har i den grad skabt uro for Tesla-aktien.

Både mandag og tirsdag er kursen på aktien således dykket - tirsdag med hele 11 procent i skrivende stund.

Kursen ligger altså nu på 1032 amerikanske dollars.

Balladen opstod, da Tesla-ejeren lørdag oprettede en afstemning på Twitter, hvor han spurgte, om han skulle sælge ti procent af sine Tesla-aktier.

'Der er på det seneste blevet snakket meget om, at urealiserede kursgevinster handler om at undgå at betale skat, så jeg foreslår at sælge ti procent af mine Tesla-aktier. Støtter du det?' spurgte multimilliardæren.

Han tilføjede efterfølgende, at han ville følge flertallets svar.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

'Gør det'

Afstemningen sluttede søndag aften dansk tid. Her havde over 3,5 millioner Twitter-brugere givet deres mening til kende:

57,9 procent svarede 'ja'.

Hvis Elon Musk ender med at sælge ti procent af sine aktier, svarer det til aktier for omkring 21 milliarder dollars - altså over 135 milliarder kroner.

Ifølge CNN vil et salg af aktier for det beløb betyde, at Musk skal betale cirka 4,2 milliarder i skat.

Ifølge erhvervsmediet Forbes har Elon Musk en formue på 318 milliarder dollars.

Det gør ham til verdens rigeste person med langt ned til nummer to, Amazon-stifteren Jeff Bezos, der er god for 203 milliarder dollars.