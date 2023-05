Tesla bryder i brand: Ejer fik chokerende svar fra kundeservice

Bishal Malla fra Californien blev bedt om at køre sin udbrændte Tesla på et værksted, da han endelig fik fat i kundeservice

Har du også oplevet, at din Tesla er brudt i brand under kørslen? Skriv til journalisten her.

Han er efterladt rasende.

Ikke så meget over, at hans Tesla midt under kørslen for et par uger siden pludselig brød i voldsomme flammer, men mere over den manglende hjælp, han efter følgende har fået fra bilgiganten.

Nu forsøger han gennem flere medier at fortælle sin sag og råbe Tesla-ejer Elon Musk op.

Herunder ses Bishal Mallas Tesla i flammer ved Highway 99 i Californien ...

'Kør på værksted'

Da Bishal Malla 6. maj netop skulle til at flette ind på den californiske motorvej Highway 99, mærkedes det som om, at han punkterede, fortæller han i en række opslag på Reddit, Twitter og til Business Insider.

Annonce:

Få sekunder senere steg han ud af bilen og opdagede, at der kom røg ud fra bunden af sin Tesla model Y. Elbilen brændte ud i et flammehav minutter senere.

- Der er gået to uger uden én eneste opfølgning (fra Tesla, red.). Jeg har brug for svar for at beskytte andre fra at gå igennem det samme som mig, siger Bishal Malla til Business Insider.

Mens han stod ved siden af sin udbrændte hvide Tesla, forsøgte han at ringe til kundeservice tre-fire gange. Først der nåede han frem til en medarbejder.

- Han var så fræk at bede mig om at at tage min fuldstændig udbrændte Tesla med til et anbefalet værksted. Hvordan i alverden skal jeg gøre det, uddyber Bishal Malla.

Intet svar

Efterfølgende har han udtrykt lettelse over at være i live. Forsikringsselskabet giver Bishal Malla erstatning, fortæller han til Business Insider, men hans vrede mod Tesla består.

- Jeg er nødt til at høre fra Tesla selv. Var det sket 30 minutter senere, havde hele min familie siddet i bilen, understreger han over for det amerikanske medie.

Annonce:

Efterfølgende har familiefaren indgivet en klage over hændelsen, men har sidenhen ikke hørt fra Tesla.

Derfor er han nu begyndt at fortælle om sine oplevelser med den amerikanske bilgigant på Twitter, hvor han også hyppigt tagger Tesla-stifteren Elon Musk.

Rigmanden er dog ikke vendt tilbage. Tesla har heller ikke ønsket at kommentere Business Insiders historie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da en ny Tesla i 2021 blev opslugt af flammer. Foto: Geragos & Geragos/Ritzau Scanpix

Ikke alene

En simpel google-søgning viser, at Bishal Malla ikke står alene med sin rystende historie.

En spritny 2021-model af Tesla Model S Plaid brød samme år eksempelvis i brand i Haverford, Pennsylvania, mens chaufføren sad bag rattet.

NBC News har tidligere beskevet, at Tesla-skaberen Elon Musk tidligere på året havde fortalt, at udviklingen af den nye Tesla Model S Plaid havde medført 'flere udfordringer end forventet'.

Her lød det også fra Musk, at det ville 'kræve en del udvikling for at sikre, at batteriet i den nye model S og X var sikkert'.