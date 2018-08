Tesla-chef om pædofili-tweet: - Hvorfor har han ikke sagsøgt mig endnu?

Elon Musk får igen kritik for at kalde britisk redningsdykker for pædofil

Elon Musk er bestemt ikke bleg for at ytre sine meninger på Twitter - koste hvad det vil.

Nu holder Telsa-bossen angiveligt fast i sin påstand om, at den britiske redningsdykker, der hjalp et thailandsk fodboldhold ud fra en oversvømmet grotte, er pædofil. Det skriver The Guardian onsdag.

Telsa-chefen skrev på sin Twitter-profil tirsdag aften, at det var underligt, at den britiske redningsdykker Vernon Unsworth ikke har sagsøgt ham endnu.

You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … — Elon Musk (@elonmusk) 28. august 2018

Det kontroversielle tweet sker på baggrund af kritik fra én af hans mange millioner følgere.

Elon Musk har igen skrevet et kontroversielt tweet. Foto: Jae C. Hong

Grotte-helten

Vernon Unsworth blev første gang kaldt pædofil af Tesla-lederen efter at have kritiseret hans redningsplan i Thailand sidste måned. Musk foreslog at bruge sin miniubåd i redningsaktionen. Det, syntes den britiske grottedykker slet ikke, var en god idé.

- Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt, sagde Vernon Unsworth i et interview med CNN.



Vernon mente, at Elon Musk prøvede at udnytte redningsaktionen til et 'pr-stunt'.

Flere Twitter-udbrud

Det er ikke første gang, at Elon Musk har skrevet kontroversielle tweets.

Det skabte ramaskrig, da han pludselig skrev, at han overvejede at afnotere Tesla fra børsen og købe aktier tilbage for 420 dollars stykket.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Det var umiddelbart ikke en tanke, han havde delt med sin bestyrelse, og det endte med en skarp reprimande.

Nu sagsøger flere af hans investorer ham, da Teslas aktier faldt med 11 procent kort efter hans tweet.

Hyret en advokat

Vernon Unsworth har hyret en advokat, og er i gang med at rejse en sag mod Elon Musk.

Tesla-chefen har ikke offentliggjort nogle beviser, der bakker hans tweets op.