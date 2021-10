Tesla får kæmpe bøde i rascismesag

Tesla skal nu betale 137.000.000 dollars - svarende til cirka 880.000.000 kroner - til en tidligere medarbejder, der har oplevet alvorlig rascisme på virksomhedens fabrik i Californien.

Det har en domstol i Californien besluttet.

Owen Diaz arbejde på Teslas fabrik mellem 2015 og 2016, og i den periode oplevede han dagligt rascisme, som blandt andet inkluderede "the N-word".

Flere ansatte har derudover tegnet hagekors og andet rascistisk graffiti på fabrikken.

Det skriver The Guardian.

Ledelsen reagerede ikke

En del af søgsmålet mod bilgiganten var rettet mod lederne på Teslas fabrik, der ifølge Diaz ikke stoppede rascismen.

'Teslas progressive image var en facade, der dækkede over dets regressive, nedværdigende behandling af afro-amerikanske medarbejdere,' stod der i søgsmålet.

Det vides endnu ikke, om Tesla har tænkt sig at anke afgørelsen, men mandag offentliggjorde de en udtalelse om sagen.

'Alt imens vi ikke mener, at sagens fakta retfærdiggør dommen, anerkender vi, at vi ikke var perfekte i 2015 og 2016. Vi er stadig ikke perfekt,' skriver Teslas HR-vicepræsident, Valerie Capers Workman.

- En god ting

Diaz har til New York Times fortalt, at det tog fire lange år at komme det her punkt.

- Det føles som en stor vægt, der er faldet fra mine skuldre, sagde han.

Også Organ - en af Californiens menneskerettigheds advokatkontorer - har kommenteret på sagens resultat.

- Det er en god ting, når en af landets rigeste virksomheder skal anerkende de afskyelige forhold på fabrikken for sorte mennesker, siger de.

I maj måtte Tesla betale mere end én million dollars til en fabriksarbejder i en lignende sag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------