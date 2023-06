Tesla-fusk: Importører undgår afgift

Danske importører af brugte Teslaer har i mange tilfælde brugt en særlig finte til at undgå registreringsafgiften, skriver Finans

Der bliver i stor stil fusket med registreringerne af nye elbiler i Danmark.

I hvert fald når det gælder de Model Y Tesla Long Range-biler, som det seneste år er blevet importeret fra Tyskland til Danmark.

Det skriver Finans, som har gennemgået hundredvis af de importerede biler.

Her viser det sig, at der ikke er blevet betalt registreringsafgift på en tredjedel af bilerne. Det skyldes fifleri med opgørelsen af bilernes nypris, som er blevet sat 50 til 100.000 kroner under den egentlige værdi.

Over for Finans bekræfter revisionshuset KPMG, at der er blevet fiflet med priserne. Og det vækker opsigt.

- Omfanget af fejl er ganske enkelt ikke i orden. Der kan selvfølgelig være enkelte importører af brugte biler, der er i tvivl om reglerne, men ikke i dette omfang.

- De forkerte værdiansættelser svækker konkurrenceevnen for langt den største del af importørerne af brugte biler, siger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen i Dansk Industri, til mediet.

Det fremgår dog ikke af historien, hvilke konkrete importører der er tale om.

Motorstyrelsen, som er ansvarlig myndighed på området, vil ikke udtale sig om konkrete sager, men skriver til Finans, at man har fokus på 'brugte importerede køretøjer'.

Sikkert er det i hvert fald, at Tesla-fifleriet har kostet statskassen mange tusinde kroner. Registreringsafgiften på en køreklar Model Y Tesla Long Range vil - hvis nyprisen opgøres korrekt - aldrig være under 10.000 kroner, skriver Finans.