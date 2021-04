Tesla: Ingen autopilot her

Der sad rent faktisk en person i førersædet, da en Tesla Model S tidligere i april forulykkede nær Houston i Texas med tab af to menneskeliv til følge.

Det hævder en ledende medarbejder i Tesla-koncernen nu i håb om at udrydde enhver mistanke om, at de to mænd i bilen havde overladt styringen af bilen til dens avancerede software i troen på, at bilen kunne være 100 procent selvkørende.

Det skriver Washington Post.

De to mænd i bilen blev dræbt, da køretøjet røg af vejen, ramte et træ og brød i brand. Da politi og redningsmandskab fik adgang til det udbrændte køretøj, fandt man den ene afdøde på forreste passagersæde og den anden på bagsædet.

Den forulykkede Tesla udbrændte ved ulykken, som ulykkeligvis kostede to mænd livet. Foto: Ritzau Scanpix

En betjent inspiceret vraget efter dødsulykken. Foto: Ritzau Scanpix

Rattet bøjet

Der var altså ingen chauffør, konstaterede politiet. Den konklusion er nærliggende, at de to mænd havde forladt sig på bilens avancerede autopilot-assistent med fatale følger. Er det faktisk tilfældet, har Tesla-skaberen Elon Musks vision om, at vi alle en dag kan lade os transportere rundt i førerløse biler, lidt et knæk.

Umiddelbart efter ulykken afviste Tesla imidlertid, at bilens autopilot var slået til, da ulykken skete, og nu påpeger Lars Moravy, der er vicepræsident for Teslas ingeniørafdeling, at der er tegn på, at der faktisk sad en person i førersædet, da ulykken skete.

Han henviser ifølge Washington Post til, at bilens rat var ‘deformeret’, hvilket kan tyde på, at en person har siddet bag det, da bilen ramte træet. Videre fastslår Moravy, at ingen af bilens sikkerhedsseler var spændt, da vraget blev inspiceret. De to dræbte har altså ikke nødvendigvis siddet, hvor de blev fundet, da ulykken skete.

Ingen uafhængig instans har bekræftet Moravys oplysninger, skriver Washington Post.