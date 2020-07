Tesla-konge om Kanye West: 'Han virker til at have det fint'

I weekenden optrådte den nybagte præsidentkandidat Kanye West tårevædet, men han har det tilsyneladende fint.

Sådan lyder det i hvert fald fra Elon Musk - manden med Tesla. Han har støttet Kanye West som præsidentkandidat gennem længere tid.

I en tråd på twitter skriver en hollandsk rapper kaldet YS, at Elon Musk skal redde Kanye West - rapperen mener, at Musk er det sidste håb. Til det svarer Elon Musk:

'Vi talte sammen en time. Han virker til at have det fint.'

Tårevædet vælgermøde

Søndag afholdt Kanye West sit første vælgermøde, hvor han talte mod abort og pornografi. Ifølge Ritzau var det langt fra et iscenesat vælgermøde. Tværtimod bandede West flere gange, ligesom han indbød tilfældige til at tale undervejs.

We talked about an hour ago. He seems fine. — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

Han talte for, at abort skal være lovlig, mens tårene pressede sig på, fordi hans mor selv havde været tæt på en abort.

Kanye West råbte ud til forsamlingen, at han var tæt på at dræbe sit barn, da hans hustru Kim Kardashian West fortalte ham, at hun var gravid. Parret ønskede ikke barnet.

- I tre måneder talte vi om, at vi ikke ønskede barnet. Hun havde pillerne i hånden, du ved de piller, som man tager, og så er barnet væk, fortalte Kanye West.

Men en hilsen fra gud fik det stoppet, lod han forsamlingen forstå.

Holder fast

Elon Musk har gennem længere tid støttet Kanye West. I starten af juli blev der dog sat spørgsmålstegn ved deres forhold, da Elon Musk skrev på twitter, at de er uenige om flere ting, end han havde regnet med.

Men i et nyligt interview med det amerikanske medie Page Six, slog Musk fast, at støtten er intakt:

- Jeg har ikke droppet min opbakning til ham, omend jeg synes, at 2024 er bedre end 2020.

Og det holder han tilsyneladende fast i trods det anderledes vælgermøde. Og Kanye West selv? Ja, han kommer med et nyt album fredag. For som skriver på twitter:

'Nu vil jeg fokusere på musikken.'

