Tesla med kæmpe overraskelse

Den amerikanske elbilproducent Tesla klarede sig væsentligt bedre end forventet i tredje kvartal, og det gav onsdag aktiekursen et løft på cirka 20 procent.

På Wall Street var forventningen, at Tesla ville få et underskud i kvartalet, der sluttede 30. september.

Men det gjorde selskabet til skamme med en indtjening per aktie på 1,86 dollar. Det viser kvartalsregnskabet, som er offentliggjort onsdag aften dansk tid.

Analytikerne havde ifølge Financial Times ventet et resultat i spændet mellem et minus på 1,25 dollar og et plus på 0,34 dollar per aktie.

På bundlinjen fik Tesla et overskud efter skat på 143 millioner dollar.

Derimod skuffede omsætningen i de tre måneder en smule med 6,3 milliarder dollar. Det var både lavere end analytikernes gennemsnitsskøn på 6,45 milliarder dollar og omsætningsrekorden for et år siden på 6,82 milliarder dollar.

Det er første gang siden 2012, at Tesla oplever en tilbagegang i salget, skriver Bloomberg News.

Nedgangen kan ses som et tegn på, at selskabet har skiftet fokus til omkostningskontrol efter at have brugt store beløb på at få styr på produktionen af Model 3.

- Driftsudgifterne er på det laveste niveau, siden produktionen af Model 3 begyndte, skriver Tesla i regnskabet.

Tesla oplyser også, at det er ganske sikker på at overgå en levering af 360.000 biler i 2019.

I tredje kvartal producerede Tesla 96.000 biler og leverede 97.000.

- Leveringer bør vokse sekventielt og årligt med nogle ventede udsving på grund af sæsonen. Vi er meget sikre på at overgå 360.000 leveringer i år, hedder det i regnskabet.

Samtidig har koncernen allerede startet prøveproduktion af Model 3 på den nye fabrik i Kina.

Tesla oplyser desuden, at Model Y bliver lanceret inden sommeren næste år.