Tesla sænker priserne - igen

Går du og drømmer om en elbil fra Tesla, er der gode nyheder til dig.

For den amerikanske bilproducent har sænket priserne yderligere på udvalgte modeller, skriver Jyllands-Posten.

I januar havde producenten sat flere modeller ned - med op til 130.000 kroner. Og nu kan der være flere penge at spare, hvis man har planer om at investere i en Tesla.

Siden torsdag er deres Model 3 SR faldet med 30.000 kroner eller næsten 10 procent. Det betyder, at modellen går fra at koste 360.000 kroner til 330.000 kroner.

Tesla Model 3 Long Range er også faldet med 30.000 kroner og kan nu købes til omkring 390.000 kroner.

Tesla-effekt: Rabat på 78,5 millioner

Opgraderer model

At Tesla vælger at sænke priserne i stedet for at lade dem glide stille og roligt op overrasker Jan Lang, der er markedsanalytiker ved Bilbasen.

- Det er en ret vild prisnedsættelse. Tingene står aldrig stille hos Tesla, siger han til Jyllands-Posten.

Han mener desuden, at prisfaldet på netop Model 3 skyldes, at Tesla ventes at opgradere modellen. Derfor skal der sælges ud af de biler, der er på lager, inden det bliver en realitet.

Prisnedslaget på Tesla Model 3 betyder, at der ikke er langt fra den producentens billigste model på markedet, som er Model Y. De adskiller sig 'kun' med 45.000 kroner.

Hvis du skal have fingrene i en Model 3 til en god pris, så er det faktisk ikke, fordi leveringstiden er voldsom lang. Tesla forventer at kunne levere modellen inden for to til fire uger.

Jyllands-Posten har været i kontakt med Tesla, som bekræfter prisreduktionen, men som ikke har yderligere kommentarer.

