Test af 280.000 nordjyske borgere skal kortlægge coronamutation

Region Nordjylland er ved at gøre klar til at masseteste borgere i 7 ud af regionens 11 kommuner for coronavirus.

Det drejer sig op om mod 280.000 borgere, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en meddelelse på regionens hjemmeside.

- Der er tale om et vigtigt skridt i forhold til at få kortlagt den muterede smitte, så vi sammen kan sikre, at kommende vacciner mod covid-19 vil virke efter hensigten, siger hun.

Hendes kommentar kommer, efter at regeringen onsdag besluttede at aflive alle mink i Danmark.

Beslutningen er taget, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation af coronavirus blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Den mutation af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod.

Syv kommuner i Nordjylland, hvor der er konstateret udbredt smitte på minkfarme, bliver underlagt restriktioner om, at borgerne så vidt muligt skal holde sig inden for kommunegrænserne.

Det skal sammen med massetestningen sørge for, at smitten ikke breder sig.

Ifølge Ulla Astman kræver det et større planlægningsarbejde at få gennemført de mange test.

- Der er tale om en enorm logistisk opgave, som kræver tæt koordinering med kommuner, relevante statslige myndigheder og øvrige danske regioner i forhold til hurtigt at få etableret testfaciliteter i nærheden af borgerne, siger hun.

Historien om aflivningen af mink og det muterede virus er gået rundt i hele verden.

Nyheden er blevet bragt af både det britiske nyhedsbureau Reuters, det franske AFP, amerikanske AP og tyske dpa.

Det samme gælder BBC, The Guardian, CNN og The New York Times.

Samlet skal 15-17 millioner mink aflives i Danmark. Aflivningen vil sætte en stopper for minkindustrien i en årrække. Branchen mener, at den reelt bliver lukket med aflivningen.