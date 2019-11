Tag testen i bunden af denne artikel. Har du 32 rigtige svar eller derover i de to quizzer tilsammen, har du bestået indfødsretsprøven.

Onsdag blev 4278 aspirerende danske statsborgere testet i den årlige indfødsretsprøve, der består af 40 spørgsmål om Danmark og aktuelle emner. 32 spørgsmål skal besvares rigtigt før statsborgerskabet kan sikres.

Årets prøve har dog fået kritik for at indholde fejl.

Spørgsmål nummer tre, der lyder 'Hvornår blev der indført en skolereform med 7 års skolepligt?' er ifølge en professor i uddannelseshistorie ikke muligt at svare rigtigt på. Reglerne for skole- og undervisningspligt er meget mere kompliceret, end som det er beskrevet i spørgsmålet.

- I 1814 var skolegangen helt forskellig for rig og fattig. Der var skolepligt for de fattige og undervisningspligt for de rige. Og det er først i 1850'erne, at vi får undervisningspligt for alle vores børn, siger professor i uddannelseshistorie Ning de Coninck-Smith ifølge DR.

Også spørgsmål 40, der lyder 'Hvilken dansk politiker er i september 2019 blevet genudnævnt som kommissær i EU?', møder kritik fra en ekspert.

- Hun (Margrethe Vestager red.) blev i hvert fald ikke genudnævnt i september måned. Det er et forkert spørgsmål. I princippet blev hun først genudnævnt i går den 27. november, da hele EU-Kommissionen blev endelig godkendt, siger Malene Wind, der er professor og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet til DR.

Se om du kan bestå årets prøve i quizzerne herunder. Har du mere end 32 rigtige i de to quizzer tilsammen, har du bestået prøven

Test dig selv: Kan du blive dansker? 25 spørgsmål Start quizzen Spørgsmål 1 af 25 Kan regeringen bestemme, hvordan en dommer skal dømme i en retssag? A Ja B Nej Spørgsmål 2 af 25 Hvad er minimumsalderen for, hvornår man ifølge loven må arbejde uden for hjemmet? A 13 år B 15 år C 17 år Spørgsmål 3 af 25 Hvornår blev der indført en skolereform med 7 års skolepligt? A 1814 B 1901 C 1967 Spørgsmål 4 af 25 Hvem har til opgave at drive folkeskolen? A Kommunerne B Regionerne C Staten Spørgsmål 5 af 25 Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark? A Norge B Island C Grønland Spørgsmål 6 af 25 Hvor ofte skal der ifølge grundloven være folketingsvalg i Danmark A Mindst hver andet år B Mindst hvert tredje år C Mindst hvert fjerde år Spørgsmål 7 af 25 Hvem skal betale kirkeskat? A Alle skattepligtige borgere B Alle medlemmer af folkekirken Spørgsmål 8 af 25 Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse? A 5-6 år B 7-8 år C 9-10 år D 1 Spørgsmål 9 af 25 Hvilken rettighed er sikret i grundloven? A Retten til at blive gift B Retten til at eje jagtvåben C Retten til at danne forening Spørgsmål 10 af 25 Hvilket af følgende politiske partier et det nyeste? A Socialistisk Folkeparti B Det Konservative Folkeparti C Dansk Folkeparti Spørgsmål 11 af 25 Kanslergadeforliget fra 1933 skulle løse alvorlige problemer i samfundet. Hvilke problemer skulle det især løse? A Økonomiske problemer B Miljømæssige problemer C Flygtningeproblemer Spørgsmål 12 af 25 Hvad kendetegnede blandt andet Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen? A Det var et våbenkapløb B Det var en militær krig om Arktis Spørgsmål 13 af 25 Hvem af følgende personer er en kendt balletkoreograf fra 1800-tallet? A Adam Oehlenschläger B Vilhelm Hammershøi C August Bournonville Spørgsmål 14 af 25 Hvilken kendt dansker fandt i 1600-tallet ud af at måle lysets hastighed? A Niels Bohr B Ole Rømer C H.C. Ørsted Spørgsmål 15 af 25 Hvem var statsminister fra 1982-1993? A Poul Schlüter B H.C. Hansen C Jens Otto Krag Spørgsmål 16 af 25 Hvilken af følgende aviser er ældst? A Politiken B Information C Berlingske Spørgsmål 17 af 25 Fra hvilket land kom der næsten 240.000 krigsflygtninge til Danmark omkring 2. Verdenskrigs afslutning? A Spanien B Rusland C Tyskland Spørgsmål 18 af 25 Skal en minister være medlem af Folketinget? A Ja B Nej Spørgsmål 19 af 25 Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark A I 900-tallet B I 1200-tallet C I 1500-tallet Spørgsmål 20 af 25 Hvor mange procent af stemmerne ved et valg skal et parti normalt have for at blive repræsenteret i Folketinget? A 2 % B 4 % C 6% Spørgsmål 21 af 25 Hvad erobrede briterne fra Danmark i 1807? A Danmarks flåde B De Vestindiske Øer C Den danske del af Nordsøen Spørgsmål 22 af 25 I hvilket årti blev den første Lillebæltsbro åbnet? A 1930'erne B 1960'erne C 1990'erne Spørgsmål 23 af 25 Hvad er en kollektiv overenskomst? A En aftale mellem staten, regionerne og kommunerne om fordeling af skatteindtægter B En aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverorganisation om løn- og arbejdsvilkår Spørgsmål 24 af 25 Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger? A Modstandsbevægelsen B Andelsbevægelsen C Græsrodsbevægelsen Spørgsmål 25 af 25 Hvad skete der efter en afstemning i 1920? A Danmark meldte sig ind i Det Europæiske Fællesskab B Danmark blev genforenet med Sønderjylland C Danmark dannede et rigsfællesskab med Grønland og Færøerne Dine svar Kan regeringen bestemme, hvordan en dommer skal dømme i en retssag? Ja Nej Hvad er minimumsalderen for, hvornår man ifølge loven må arbejde uden for hjemmet? 13 år 15 år 17 år Hvornår blev der indført en skolereform med 7 års skolepligt? 1814 1901 1967 Hvem har til opgave at drive folkeskolen? Kommunerne Regionerne Staten Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark? Norge Island Grønland Hvor ofte skal der ifølge grundloven være folketingsvalg i Danmark Mindst hver andet år Mindst hvert tredje år Mindst hvert fjerde år Hvem skal betale kirkeskat? Alle skattepligtige borgere Alle medlemmer af folkekirken Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse? 5-6 år 7-8 år 9-10 år 1 Hvilken rettighed er sikret i grundloven? Retten til at blive gift Retten til at eje jagtvåben Retten til at danne forening Hvilket af følgende politiske partier et det nyeste? Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Kanslergadeforliget fra 1933 skulle løse alvorlige problemer i samfundet. Hvilke problemer skulle det især løse? Økonomiske problemer Miljømæssige problemer Flygtningeproblemer Hvad kendetegnede blandt andet Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen? Det var et våbenkapløb Det var en militær krig om Arktis Hvem af følgende personer er en kendt balletkoreograf fra 1800-tallet? Adam Oehlenschläger Vilhelm Hammershøi August Bournonville Hvilken kendt dansker fandt i 1600-tallet ud af at måle lysets hastighed? Niels Bohr Ole Rømer H.C. Ørsted Hvem var statsminister fra 1982-1993? Poul Schlüter H.C. Hansen Jens Otto Krag Hvilken af følgende aviser er ældst? Politiken Information Berlingske Fra hvilket land kom der næsten 240.000 krigsflygtninge til Danmark omkring 2. Verdenskrigs afslutning? Spanien Rusland Tyskland Skal en minister være medlem af Folketinget? Ja Nej Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark I 900-tallet I 1200-tallet I 1500-tallet Hvor mange procent af stemmerne ved et valg skal et parti normalt have for at blive repræsenteret i Folketinget? 2 % 4 % 6% Hvad erobrede briterne fra Danmark i 1807? Danmarks flåde De Vestindiske Øer Den danske del af Nordsøen I hvilket årti blev den første Lillebæltsbro åbnet? 1930'erne 1960'erne 1990'erne Hvad er en kollektiv overenskomst? En aftale mellem staten, regionerne og kommunerne om fordeling af skatteindtægter En aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverorganisation om løn- og arbejdsvilkår Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger? Modstandsbevægelsen Andelsbevægelsen Græsrodsbevægelsen Hvad skete der efter en afstemning i 1920? Danmark meldte sig ind i Det Europæiske Fællesskab Danmark blev genforenet med Sønderjylland Danmark dannede et rigsfællesskab med Grønland og Færøerne Tag quizzen igen

15 spørgsmål Start quizzen Spørgsmål 1 af 15 Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet ladet opføre Rundetårn og Rosenborg Slot i København? A Christian 4. B Christian 10. C Christian 7. Spørgsmål 2 af 15 Hvad hedder kongefamiliens hjem i København? A Amalienborg B Fredensborg C Marselisborg Spørgsmål 3 af 15 Hvad skete der i Danmark i 1915? A Kvinder fik valgret til Folketinget B Danmark fik sin første kvindelige minister Spørgsmål 4 af 15 Hvilken dansk komponist er kendt for blandt andet sine operaer? A C.V. Jørgensen B Kim Larsen C Carl Nielsen Spørgsmål 5 af 15 Hvilken dansk instruktør vandt en Oscar for filmen Hævnen fra 2010? A Susanne Bier B Erik Ballling C Bille August Spørgsmål 6 af 15 Hvornår fik homoseksuelle ret til at indgå ægteskab med samme retsvirkning som andre borgere? A 1953 B 1989 C 2012 Spørgsmål 7 af 15 Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget? A Jens Baggesen B P.A. Heiberg C Ludvig Holberg Spørgsmål 8 af 15 Hvad er navnet på den lov Frederik 7. underskrev i 1849? A Danmarks Riges Grundlov B Kongeloven C Øverste Danske Lov Spørgsmål 9 af 15 Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede danmarkshistorie? A Saxo B Grundtvig C Brorson Spørgsmål 10 af 15 Hvem skrev i 1958 romanen Den kroniske uskyld? A Klaus Rifbjerg B Inger Christensen C Karen Blixen Spørgsmål 11 af 15 Hvad hedder Venstres nye formand? A Jakob Ellemann-Jensen B Anders Fogh Rasmussen C Kristian Jensen Spørgsmål 12 af 15 Hvor var dronning Margrethe på officielt besøg i september 2019? A Slesvig-Holsten B Rusland C USA Spørgsmål 13 af 15 Hvem er statsminister i Danmark? A Helle Thorning-Schmidt B Mette Frederiksen C Pia Kjærsgaard Spørgsmål 14 af 15 Hvad er brexit betegnelsen for? A Danmarks afslag på salg af Grønland B Storbritanniens udtræden af EU Spørgsmål 15 af 15 Hvilken dansk politiker er i september 2019 blevet genudnævnt som kommissær i EU? A Lars Løkke Rasmussen B Morten Messerschmidt C Margrethe Vestager Dine svar Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet ladet opføre Rundetårn og Rosenborg Slot i København? Christian 4. Christian 10. Christian 7. Hvad hedder kongefamiliens hjem i København? Amalienborg Fredensborg Marselisborg Hvad skete der i Danmark i 1915? Kvinder fik valgret til Folketinget Danmark fik sin første kvindelige minister Hvilken dansk komponist er kendt for blandt andet sine operaer? C.V. Jørgensen Kim Larsen Carl Nielsen Hvilken dansk instruktør vandt en Oscar for filmen Hævnen fra 2010? Susanne Bier Erik Ballling Bille August Hvornår fik homoseksuelle ret til at indgå ægteskab med samme retsvirkning som andre borgere? 1953 1989 2012 Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget? Jens Baggesen P.A. Heiberg Ludvig Holberg Hvad er navnet på den lov Frederik 7. underskrev i 1849? Danmarks Riges Grundlov Kongeloven Øverste Danske Lov Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede danmarkshistorie? Saxo Grundtvig Brorson Hvem skrev i 1958 romanen Den kroniske uskyld? Klaus Rifbjerg Inger Christensen Karen Blixen Hvad hedder Venstres nye formand? Jakob Ellemann-Jensen Anders Fogh Rasmussen Kristian Jensen Hvor var dronning Margrethe på officielt besøg i september 2019? Slesvig-Holsten Rusland USA Hvem er statsminister i Danmark? Helle Thorning-Schmidt Mette Frederiksen Pia Kjærsgaard Hvad er brexit betegnelsen for? Danmarks afslag på salg af Grønland Storbritanniens udtræden af EU Hvilken dansk politiker er i september 2019 blevet genudnævnt som kommissær i EU? Lars Løkke Rasmussen Morten Messerschmidt Margrethe Vestager Tag quizzen igen

Har du 32 rigtige svar eller derover i de to quizzer tilsammen, har du bestået indfødsretsprøven.